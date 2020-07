L'économie des applications mobiles a généré un revenu de 187,2 milliards d'euros dans l'Union européenne (UE)

En 2019, l'app économie a produit un revenu de 187,2 milliards d'euros dans l'Union européenne (EU) et soutenu 1,7 millions d'emplois tous secteurs confondus. L'app-économie a ajouté 0,4 pourcent en valeur au PIB (produit intérieur brut) européen en 2019. Ces chiffres ne sont qu'une partie des résultats issus de l'étude, "L'app-économie dans l'Union européenne : un examen du marché des applications mobiles et ses contributions à l'économie européenne" commandée par l'ACT | The App Association, et préparée par Deloitte Finance.

Au moment où l'UE développe de nouvelles stratégies pour soutenir les PME (petites et moyennes entreprises) et conçoit (définit- pense à) de nouvelles règles pour les écosystèmes digitaux, l'étude fournit des données précises sur l'état actuel du marché européen des applications mobiles et analyse sa contribution à l'économie européenne.

"Les applications mobiles ont fondamentalement modifié la manière dont les Européens interagissent dans presque tous les domaines de la vie personnelle et professionnelle", a indiqué Mike Sax. foundateur de l'ACT | The App Association. "Les concepteurs d'applications mobiles se trouvent dans une position unique pour fournir des solutions innovantes ayant un impact positif sur la société. Par exemple, pendant la pandémie de la Covid-19, les applications mobiles ont joué un rôle crucial dans l'éducation, le travail et la santé. L'App-économie est devenue essentielle dans le soutien de la croissance des emplois et de l'économie partout dans l'Union européenne."

Les résultats principaux concernant l'app-économie en 2019 dans l'UE comprennent :

L'app-économie a généré €187 milliards de revenus directs et indirects dans l'UE

Les revenus directs pour les concepteurs d'applications mobiles se montent à €86 milliards

L'app-économie a créé entre 1,3 million et 1,7 million d'emplois tous secteurs confondus

Les innovations futures dans les applications mobiles ne viendront pas seulement des développements matériels mais surtout des logiciels. Les applications pourront très vraisemblablement proposer de nouveaux types de services tels que la réalité virtuelle (VR), les objets connectés, et l'analyse des données utilisateurs (récoltées via les applications) et des données de sources extérieures par des algorithmes d'intelligence artificielle. Nous nous attendons à ce que la valeur créée par les applications mobiles dans l'UE continue de croître dans les années à venir.

L'économie de plateforme mobile a permis le développement de l'app-économie en abaissant les barrières à l'entrée tout en permettant simultanément aux développeurs d'applications d'augmenter/améliorer leurs produits sur les marchés internationaux. La relation mutuellement bénéfique, synergique entre les développeurs d'applications les plateformes ont rendu possible la croissance de ce secteur et continue de favoriser la croissance économique et les emplois.

