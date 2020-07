Une histoire du jeu vidéo en France - 1960-1991 : des labos aux chambres d'ados. Par Guillaume Montagnon et Alexis Blanchet aux éditions Pix'n Love

Comment le jeu vidéo s'est-il imposé dans le paysage culturel et économique français en développant un secteur national de la création et de la distribution, ainsi que ses propres environnements médiatique et institutionnel ?

Fort d'un travail de recherche établit sur plusieurs années, les auteurs Alexis Blanchet et Guillaume Montagnon offrent un travail historique inédit sur une industrie culturelle et économique devenue incontournable, de ses prémices à l'aube de 1960 jusqu'au début des années 1990. Des premiers laboratoires d'expérimentation Français en passant par l'arrivée des bornes dans le secteur de l'automatique de divertissement, le marché domestique ou encore la micro-informatique familiale (à travers l'analyse de cas d'entreprises de création et d'édition telles que Loriciel, Cobra Soft, Infogrames, Ubi Soft ), "Une Histoire du jeu vidéo en France" met en lumière les spécificités d'un marché "tricolore" en devenir.

Constitué de nombreux entretiens historiques avec des acteurs et des actrices du secteur du jeu vidéo, d'un travail d'analyse d'archives jusqu'ici peu exploitées comme la presse foraine, les différentes presses professionnelles liées à ce domaine naissant ainsi que des documents professionnels jusqu'ici inconnus, cet ouvrage propose un panorama inédit de l'histoire d un objet médiatique et culturel contemporain sur le territoire français.

La France a-t-elle été un pays d'expérimentations dans le domaine du jeu informatique et des applications ludiques ? Quand Pong est-il arrivé sur le territoire national ? Un Atari français aurait-il pu voir le jour en Occitanie ? Comment la contrefaçon a-t-elle été un vecteur de diffusion du jeu vidéo en France ? Pourquoi, enfin, les jeux vidéo français pour la micro-informatique sont développés en anglais dès la fin des années 1980 ? Autant de questions auquel ce livre tente de répondre à partir de témoignages et d'informations sourcées et nouvelles sur la structuration du secteur français du jeu vidéo.

On peut parier que l'ouvrage fera date dans l'histoire des histoires des jeux vidéo par l'étendue et la richesse des contenus inédits qui y sont présentés, mais aussi par le tournant historiographique qu'il impose."

Mathieu Triclot, auteur de Philosophie des jeux vidéo.

