Les jeux mobiles génèrent 1 milliard de téléchargements par semaine

App Annie publie aujourd'hui les chiffres des jeux mobiles pour le deuxième trimestre 2020. Ce nouvel index fait état d'un nouveau trimestre exceptionnel, notamment dû aux différents confinements mis en place dans les pays.

19 milliards de dépenses consommateurs dans le monde au deuxième trimestre 2020

Durant la première semaine du T2 2020, les téléchargements hebdomadaires des jeux sur mobile ont battu des records à plus d'1,2 milliards et les niveaux de téléchargement hebdomadaire sont restés à un milliard en moyenne tout au long du trimestre, en hausse de 20% d'une année sur l'autre.

Les consommateurs [en quarantaine] ont également établi de nouveaux records trimestriels de dépenses dans les jeux mobiles avec plus de 19 milliards de dollars dépensés via les boutiques des applications durant le T2 2020. D'ici la fin de 2020, les dépenses en jeux mobiles devraient être respectivement 2,8 et 3,1 fois plus importantes que celles pour les jeux sur ordinateur et sur consoles.

Les consommateurs ont téléchargé plus de 14 milliards de jeux au deuxième trimestre 2020

Les téléchargements de jeux sur Google Play ont augmenté de 25% d'une année sur l'autre, pour atteindre plus de 11 milliards de téléchargements au T2 de 2020. Sur IOS, les téléchargements des nouveaux jeux ont augmenté de 30% par an, dépassant les 3,1 milliards. Les jeux ont représenté une part plus importante des téléchargements sur Google Play (45%) que sur IOS (30%).

Sur Google Play, l'Inde et le Brésil ont été les marchés les plus importants en termes de téléchargements, tandis que l'Inde et l'Indonésie ont connu la plus forte croissance des téléchargements en valeur absolue, trimestre après trimestre. Du point de vue des catégories, les jeux de loisirs, d'action et de société ont eu le plus de succès, les consommateurs recherchant des jeux pour les aider à passer le temps et à être en contact avec leurs familles et amis pendant les périodes de confinement.

Les Etats-Unis et la Chine ont été les plus gros marchés pour les téléchargements de jeux iOS au T2 2020, tandis que l'Arabie Saoudite et l'Inde ont été les deux plus grands moteurs de la croissance trimestre après trimestre. Les jeux d'Arcade ont été les plus téléchargés sur iOS, suivi des jeux d'Action et de Simulation. Parallèlement, les jeux de Simulation et d'Aventure ont été les principaux moteurs de croissance d'un trimestre sur l'autre.

Les consommateurs ont dépensé plus de 19,5 milliards de dollars en jeux mobiles au deuxième trimestre 2020

Les deux appstores ont connu une forte croissance des dépenses de consommation au cours du trimestre, les consommateurs dépensant 15 % de plus pour les jeux au deuxième qu'au premier trimestre. Google Play, cependant, a connu une croissance remarquable - près de 2 fois le taux de croissance sur iOS. Les jeux ont également représenté la majorité des dépenses des consommateurs dans les deux stores, avec 85 % pour Google Play et 65 % pour iOS.

Les Etats-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont été les plus grands contributeurs aux dépenses de consommation sur Google Play au T2 2020, les Etats-Unis et le Japon étant également les principaux moteurs de la croissance. Sur iOS, les Etats-Unis ont repris à la Chine la première place en tant que plus grand marché pour les dépenses de consommation dans les jeux avec une croissance de 30 % par trimestre.

Sur Google Play, les jeux de rôle et de stratégie sont ceux dans lesquels les consommateurs dépensent le plus. Ces jeux proposent souvent des modes en ligne multijoueurs et compétitifs. Or les gens cherchent à se divertir et à rester en contact avec leurs amis tout en se distanciant socialement dans le contexte de la pandémie donc ces jeux sont très demandés. Les dépenses consommateurs dans les jeux de rôle ont été menées par Lineage 2M, qui s'est classé numéro 1 parmi tous les jeux pour le deuxième trimestre consécutif. Les jeux de loisirs et de stratégie ont été les principaux moteurs de la croissance trimestrielle des dépenses de consommation sur Google Play, Coin Master et Rise of Kingdoms étant respectivement en tête de chaque catégorie. Sur iOS, les jeux de rôle, d'action et de stratégie ont été les genres les plus importants en termes de dépenses de consommation absolues. Ce sont les jeux d'aventure, avec en tête le jeu de construction de mondes virtuels Roblox, qui ont généré la plus forte croissance trimestrielle à partir du T1 2020.