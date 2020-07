Guide des métiers 2020 : UX designer

L'UX design est l'art de mettre en musique ce qui servira "l'expérience utilisateur" (User Experience en anglais, abrégé UX) et guidera ce dernier jusqu'à ce que le concepteur du produit ou du service à prévu. Il doit rendre le "parcours client" le plus fluide possible. C'est un métier à la croisée de nombreuses compétences : ergonomie, design, marketing, mais aussi science du comportement, psychologie. Il doit également avoir une connaissance précise de la marque pour laquelle il travaille. Tous les secteurs d'activités doivent prendre en compte comment l'utilisateur, qui est bien souvent le client, se comporte. C'est vrai pour le distributeur automatique de billets de banque comme pour un jeu vidéo ou un site Internet marchand.

L'UX designer intervient donc dans la conception visuelle, dans les interactions entre le produit et son utilisateur, dans les fonctionnalités proposées. Pour cela, il s'appuie éventuellement sur des tests réalisés auprès d'échantillons de consommateurs.

Informations métier

Niveau d'études Bac +3 à bac +5

Salaire mensuel brut De 2 500 € à 4 000 €

Il doit aussi avoir des connaissances technologiques précises pour savoir ce qu'il est possible de faire ou non par rapport à ses recommandations. C'est particulièrement vrai en matière de jeu vidéo, son rôle étant notamment de s'assurer que le joueur retrouve dans un jeu ce qu'il est venu y chercher. Le développement du " Game as a Service " et des paiements in-game rendent le rôle de l'UX designer encore plus central.

Qualités requises

Curiosité

Psychologie

Goût du travail en équipe

Sens pratique et esthétique

Acquis de fin d'études

Connaissance des logiciels

Connaissance marketing

Management

Web design

Paroles de professionnels : Xavier Puchol

Il est game designer et responsable pédagogique du bachelor Jeu vidéo de Lisaa.

Comment définir la notion d'expérience utilisateur ?

L'expérience utilisateur est l'analyse de l'émotion et du ressenti de l'utilisateur dès l'instant qu'il entre dans un jeu, une application ou un site web. Pour le jeu vidéo, l'expérience utilisateur, c'est se mettre à la place du joueur et analyser le feeling que celui-ci va avoir lors de son aventure.

Quels sont les domaines qui font appel à un UX designer ?

L'UX designer est un observateur, il analyse, par exemple, la rapidité des mouvements d'un joueur de jeu de combat, le temps que va mettre l'utilisateur du métro pour acheter son ticket à la borne d'achat ou les sensations dégagées par une expérience en réalité virtuelle dans un parc d'attractions. L'UX designer peut toucher toutes les industries qui nécessitent l'analyse d'un produit pour mieux satisfaire l'utilisateur.

À quel stade de développement d'un projet intervient-il ? Qui sont ses interlocuteurs dans la chaîne de création ?

Dans le jeu vidéo, l'UX designer travaille en collaboration avec le game designer. L'un façonne les règles, c'est le game designer, et l'autre, l'UX designer, fait en sorte que l'expérience en jeu soit la meilleure possible. Tous les deux vont beaucoup intervenir pendant le premier et le dernier tiers de la production. Au début, c'est l'expérience qui est mise en place et, ensuite, vient le temps de longues phases de test permettant de peaufiner le tout.

Aujourd'hui, on consomme beaucoup internet en mobilité (sur smartphone ou tablette). Quelles sont les contraintes que cela apporte ?

Entre autres, des contraintes d'ergonomie, d'écran, de résolution d'image, de taille des boutons. Nos smartphones et tablettes grandissent en taille, mais l'information tend à être réduite pour favoriser une consommation plus éphémère, une consommation plus adaptée aux supports nomades.

L'UX designer intervient-il également sur l'ergonomie d'un site internet, d'une application ou d'un jeu vidéo ?

L'UX designer va chercher à rendre la vie de l'utilisateur mobile plus simple lorsque ce dernier navigue sur une application. Il va penser à la taille des mains de l'utilisateur, à la manière de scroller une page, au temps que la personne va passer sur un site, à la taille de la police d'écriture, au feeling des boutons, au message que l'on veut faire passer... autant de points similaires entre les trois types de médias.

