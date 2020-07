Gamestream va distribuer des jeux indépendants en Cloud Gaming Une quarantaine de jeux issus d'éditeurs indépendants viennent rejoindre le catalogue Gamestream

Gamestream, spécialiste des solutions de Cloud Gaming en B2B offre une expérience de jeu optimale en Full HD et 4K et donne un accès illimité à un catalogue de jeux vidéo provenant des principaux éditeurs du marché (Disney, Capcom, Codemasters…), pensé pour un environnement allant du grand public au "midcore gamer".

Poursuivant sa recherche de jeux de qualité, Gamestream s'est ouvert récemment aux éditeurs indépendants et annonce plusieurs accords portant sur l'acquisition de licences avec DotEmu, Bedtime Digital, Zordix, Digital Lounge, Wired Production et Plug In Digital.

Au total ce sont 40 nouveaux jeux issus du meilleur de l'Indie Game qui rejoignent le catalogue de Gamestream et vont permettre aux abonnés de vivre ou revivre de nouvelles expériences de jeu au sein d'univers prisés tels que le retrogaming (Wonder Boy, DotEmu), le genre fantasy (Back to Bed, Bedtime Digital Games) ou l'aventure (True Fear : Forsaken Souls Part 1, The Digital Lounge)

L'Indie Game, un univers créatif et innovant, réactif aux tendances actuelles et futures

L'Indie Game est la partie la plus vive du domaine du jeu vidéo et connait une forte progression depuis le début des années 2000. Portés par des structures à taille humaine, ces éditeurs maîtrisent l'ensemble de la chaîne de production du Jeu, du financement à la direction artistique à la distribution en passant par la stratégie de lancement.

Cette indépendance revendiquée leur permet de prendre plus de risques, soit en proposant des esthétiques variées, soit en réalisant des mélanges de genres improbables entre plusieurs univers, soit enfin en abordant des thématiques plus "adultes" ou clivantes que les jeux "mainstream" comme la santé mentale, la sexualité, le harcèlement, la dépression, le suicide etc.

Le jeu indépendant cherche parfois à ressusciter des genres délaissés ou à s'embarquer volontairement dans des niches ou même à se positionner à contre-courant du marché, ils reflètent toujours la vision singulière de petites équipes voire d'une seule personne dans quelques cas.

Et parfois cette innovation, créativité et prise de risque peuvent donner naissance à de véritables blockbusters, à l'instar de World of Goo (2008), Minecraft (2009), Super Meat Boy (2010) ou Terraria (2011).

Une vraie complémentarité aux offres des grands éditeurs au sein du catalogue Gamestream

Du fait de leur mode d'organisation, les éditeurs d'Indie Game se sont très tôt tournés vers la distribution numérique.

Ce parti pris digital a facilité leur ouverture aux services de Cloud Gaming.

Les acteurs de l'Indie Game proposent en outre des jeux faciles d'accès et aux partis pris esthétiques pointus en phase avec les attentes des abonnés aux services de streaming de jeux vidéo.

Enfin ces éditeurs disposent de nombreuses références de jeux adaptées aux services de Cloud Gaming sur PC, comme en propose Gamestream via ses clients Medion ou Indonesia Telkom.

En phase avec la ligne éditoriale du catalogue Gamestream

Comme l'explique Ivan Lebeau, CEO de Gamestream,

Nous sélectionnons des titres chez les principaux éditeurs du marché (Disney, Capcom, Codemasters…) pour une jouabilité et un rendu graphique exceptionnels et adaptés à un environnement familial. Les éditeurs indépendants sont souvent animés par des passionnés, dignes héritiers de l'ère 16-32 bits et des bornes d'arcade, ce qui en fait des partenaires dynamiques, très impliqués dans le développement de versions jouables de leurs titres en Cloud Gaming. Ils proposent en outre des jeux faciles d'accès et rapides à jouer. Enfin, ils sont impliqués dans le développement de nouvelles formes de jeux qui occupent une place de choix dans le développement de notre catalogue."