Comment aborder des thèmes difficiles en famille par un jeu vidéo ? Par Nicolas Akladios - Senior Account Manager à Graphax SA - VP Swiss Interactive Entertainment Association

[Expérience] Je voulais partager une expérience que j'ai vécue avec mes enfants de 9 et 11 ans. Une expérience de jeu vidéo à l'ancienne...

Pendant quelques week-end on a joué ensemble à "Rime". C'est un jeu d'aventures qui relate les péripéties d'un enfant dans un univers peuplé par un joli renard, des robots et un ptérodactyle un peu agaçant.

Un jeu d'énigmes donc, prévu pour 1 joueur, et qu'on a pratiqué à l'ancienne en se passant la manette, en réfléchissant ensemble sur comment résoudre les énigmes, quel chemin emprunter, quelle manivelle tourner, quels mécanismes activer...

Le jeu n'est pas très compliqué et on progresse assez vite. Surtout à 3 cerveaux réunis : ) L'union faisant la force, comme l'oignon fait la soupe, l'intérêt réside dans la découverte des paysages et l'aventure qui se révèle petit à petit.

Si les débuts sont très lumineux, les niveaux suivants sont plus sombres et des thèmes variés voire plus sérieux sont abordés : amitié, séparation, coopération, décès, amour, solitude, entraide, etc. Si le jeu est classé PEGI 7, je conseillerais d'y jouer avec des enfants je dirais d'au moins 8 ans ; c'est un jeu à partager, dans lequel on doit les accompagner pour justement être présent lors des moments plus compliqués qui demandent une explication. Et jouer avec eux permet de discuter de ces sujets naturellement. Le jeu vidéo favorise justement cet échange sur des thématiques qui sont parfois plus difficiles à aborder entre deux glaces à l'eau ou au détour d'une partie de ping-pong.

Ce qui est marrant c'est que l'autre jour je mangeais avec un ami qui m'a confié qu'il jouait lui aussi le week-end à Rime avec ses 2 enfants.

Du coup je me demande combien on est à jouer avec ses enfants à ce jeu ? Et toi, tu joues à quel jeu vidéo avec tes enfants ?

