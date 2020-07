Inauguration réussie du premier centre de loisirs en France dédié à l'esport

La Ville de Boulogne-Billancourt, en collaboration avec GameWard, l'équipe esport professionnelle résidente, a inauguré le tout premier centre de loisirs en France dédié à l'esport. Depuis le 10 juillet, en face des locaux de GameWard, situé au 113 rue du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, les jeunes Boulonnais et Boulonnaises peuvent venir pratiquer le jeu vidéo et l'esport de manière encadrée.

Les masques sur leurs visages n'ont pas suffi à cacher leurs sourires ! Des dizaines d'enfants étaient présent pour l'inauguration de ce centre de loisirs esport en France. Le maire de Boulogne - Billancourt, Pierre-Christophe Baguet accompagné d'élus de la ville ont visité le site tout récemment aménagé. Pour l'occasion, les enfants de 12 à 15 ans se sont affrontés sur Fifa, Fortnite ou même League of Legends. Pendant tout l'été ce sont des centaines qui viendront, grâce à leur centre de loisirs, passer une demi-journée pour s'adonner à leur passion : les jeux vidéo.

C'est pour encadrer le développement de la pratique amateur que la Ville de Boulogne-Billancourt a choisi de s'appuyer sur l'expertise et l'approche saine et éthique de GameWard. Les équipes de GameWard seront en appui des animateurs pour leur distiller de précieux conseils. Parmi eux, Gaëtan Godin dit "Nounours", connu et reconnu comme l'un des meilleurs coachs français sur Fortnite. GameWard fait également appel depuis un an à un expert en tant que directeur sportif : Julien Benneteau, capitaine de l'équipe de France de Fed Cup, vainqueur de la Coupe Davis 2017 et de Roland Garros 2014 en double.

L'objectif commun de GameWard et de la Ville de Boulogne-Billancourt est de sensibiliser les jeunes adultes et enfants à une pratique équilibrée du jeu vidéo et de l'esport. Le centre de loisirs va ainsi leur fournir les astuces pour gérer leur pratique de manière saine et équilibrée. Au-delà de coupler les sessions d'esport avec des sessions de sport, l'accent sera mis sur l'importance de trouver un équilibre entre pratique, scolarité, hygiène de vie, activité sportive et sommeil. Tout un programme.