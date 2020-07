Blacknut & Partner TV lancent un nouveau service de Cloud Gaming en Israël Le nouveau service de Jeu vidéo en Streaming "Partner TV Gaming by Blacknut" sera disponible pour tous les clients de Partner TV directement depuis la Box TV de l'opérateur télécom Israélien

Partner TV, appartenant à Partner Communications, groupe de télécommunications en Israël, a travaillé avec le spécialiste français du cloud-gaming Blacknut pour lancer son nouveau service de Jeux vidéo en Streaming appelé Partner TV Gaming Powered by Blacknut. Le nouveau service offrira plus de 400 jeux premium pour plaire à toute la famille, tels que Jeux d'action , FPS, Aventure, Sports Auto ou extrêmes, Puzzle et nombreux autres.

Après avoir étudié un certain nombre de services de Cloud Gaming au cours de l'année écoulée en fonction de divers paramètres tels que la variété du Catalogue, la vitesse de réponse et l'expérience d'utilisation de l'interface, Blacknut a été sélectionné comme fournisseur d'applications de jeux pour le nouveau service. Partner TV a ensuite mené à bien un projet pilote, et désormais le service sera bientôt mis à la disposition de tous les clients de Partner TV, avec un accès au service disponible directement depuis l'interface de la Box Android TV. L'abonnement donnera aux clients un accès illimité à plus de 400 jeux et à une bibliothèque croissante de jeux premium pour PC et console chaque mois.

Liran Dan, Vice-Président de la Stratégie et du Développement chez Partner Communications, a déclaré :

L'approche Super-Aggregator que Partner a été le premier à introduire sur le marché israélien a conduit Partner TV à être le service de télévision à la croissance la plus rapide en Israël au cours des trois dernières années. le lancement du service Partner TV Gaming powered par Blacknut sur les STB de Partner fait partie de la stratégie Super-Aggregator que nous avons choisie. Ces derniers mois, nous avons lancé des offres groupées avec Netflix pour nos clients TV, ajouté un accès simple à Spotify suite à l'augmentation l'utilisation de services de musique sur les téléviseurs - et nous sommes maintenant ravis d'ajouter un service de jeux."

Olivier Avaro, PDG de Blacknut :

Avec 2,7 milliards de personnes qui jouent à des jeux, le jeu est l'une des formes les plus populaires de divertissement en ligne, ce qui signifie que les entreprises de télécommunications ont une énorme opportunité de lancer leurs propres services de jeux spécialement conçus pour un public familial. Nous avons travaillé avec Partner TV au cours de l'année écoulée pour créer un service qui offre le bon mélange de performances, d'expérience utilisateur et un catalogue de plus de 400 jeux de qualité, et nous sommes ravis de le voir prochainement se lancer."

Fondée en France en 2016, Blacknut a lancé sa plateforme de cloud gaming en 2018, et est désormais un des acteur majeur du cloud gaming , permettant aux fournisseurs de services Internet, OTT et plateformes Médias de rapidement déployer leurs propres services de jeux en streaming, comme encore récemment avec la plateforme TimGames en Italie ou encore auprès de l'opérateur Swisscom.

Partner TV Gaming Powered by Blacknut sera proposé aux abonnés Partner TV pour un tarif mensuel de 29 Nis (environ 7,5 €). Les jeux sont compatibles avec les manettes de jeu fournis par Partner, ou des contrôleurs de jeu d'autres consoles de jeu populaires.