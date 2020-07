La Région investit 500 000 euros pour accompagner la relance du secteur du jeu vidéo en Auvergne-Rhône-Alpes

Lors de la Commission Permanente du 9 juillet dernier, la Région a voté la création d'un fonds d'aide au développement du jeu vidéo. Il est en effet estimé que le nombre de salariés du secteur pourrait doubler dans les deux prochaines années au regard des besoins des studios.

Le secteur du jeu vidéo a subi de plein fouet la crise. Les contrats qui devaient être négociés pour les entreprises régionales ont été suspendus, rendant plus hypothétique la suite de leurs activités. Les studios ne sont plus en mesure de développer de nouveaux projets. De nombreux emplois sont ainsi en jeu.

C'est la raison pour laquelle la Région a souhaité inscrire dans son plan de relance économique la création d'un fonds d'aide à la préproduction et au développement de jeux vidéo. Il permettra d'apporter des aides financières pour la création de jeux originaux au stade du développement, de la préproduction et du prototypage. Cette aide sélective participera à l'émergence de talents, à la diversité de la création, à la structuration de la filière professionnelle en région et au dynamisme du territoire.

L'aide concerne les oeuvres originales spécifiquement conçues pour le jeu vidéo. Le projet doit avoir un coût global de développement supérieur ou égal à 50 000 euros. Une sélection de projets sera conduite sur la base de critères d'appréciation artistiques et culturels, par un comité d'experts composé de professionnels du secteur du jeu vidéo et de la culture, et désigné par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. La décision d'attribution reviendra à la Région sur la base des analyses et propositions du comité. Les critères d'appréciation sont les suivants :

La qualité artistique, l'originalité, la cohérence et la contribution du prototype à la diversité de la création

La faisabilité technique et financière du projet

La contribution du jeu à l'émergence de talents, notamment au niveau régional

L'originalité et la qualité du game design et du gameplay

L'originalité et la qualité de l'univers graphique et sonore

Le potentiel international et commercial du projet

La Région investit ainsi 500 000 euros dans le cadre d'un appel à projets. L'aide régionale attribuée à la société de production est plafonnée à 80 000 euros, dans la limite de 50% du budget de développement.

Avec Samy Kefi-Jerome et Juliette Jarry, nous avons souhaité créer une aide spécifique pour la relance du secteur du jeu vidéo, filière d'excellence en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes ainsi la région la plus active après l'Ile-de-France dans ce domaine en nombre d'établissements et nous avons un rythme de croissance d'embauche aussi important que la région francilienne. Toutefois, ce secteur a été lourdement fragilisé avec la crise sanitaire que nous avons traversée. C'est la raison pour laquelle nous avons créé un fonds d'aide afin de faire d'Auvergne-Rhône-Alpes un territoire encore plus attractif pour l'industrie du jeu vidéo.",

déclare Florence Verney-Carron, Vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes déléguée à la Culture et au Patrimoine.