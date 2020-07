Riot Games dévoile sa marque LoL Esports L'organisation d'esport lance un nouveau logo, des plateformes pour relier les ligues régionales ainsi que des événements mondiaux

Riot Games a dévoilé aujourd'hui LoL Esports, sa marque dédiée à l'esport de League of Legends, qui sera la voix et la plateforme dédiée à une compétition de classe mondiale et aux meilleures expériences de divertissement sportif pour les fans du monde entier.

Nous voulons combler les milliards de fans d'esport de LoL dans le monde",

indique John Needham, responsable mondial esport chez Riot Games.

"Tout d'abord, il s'agit de bâtir un écosystème esport mondial florissant, soutenu par une compétition palpitante, une croissance stable, une technologie de pointe, un divertissement ambitieux, tout en mettant un point d'honneur sur l'intégrité de notre sport et de nos équipes.

Des compétitions de ligues régionales qui captivent des millions de fans dans le monde à la levée emblématique du trophée lors du Mondial, tout fait maintenant partie de LoL Esports."

Tandis que League of Legends met le cap vers 10 nouvelles années de sport vidéoludique, la nouvelle marque LoL Esports incarnera des valeurs visant à renforcer le jeu vidéo comme objectif de vie porteur de sens. Les grands débuts de LoL Esports seront marqués par son logo et son style bien distincts, inspirés par l'esthétique de la Faille de l'invocateur.

Depuis sa création en 2010, l'esport de League of Legends est devenu le plus suivi à l'échelle de la planète, avec une audience moyenne par minute (AMM) atteignant le nombre record de 21,8 millions de spectateurs lors de la finale du Championnat du monde 2019. L'esport League of Legends s'est développé pour devenir aujourd'hui un pionnier du secteur, regroupant des centaines de joueurs professionnels répartis au sein de 12 ligues régionales dans le monde, un écosystème solide comprenant des ligues de développement et d'apprentissage, ainsi qu'un engagement pour une innovation majoritairement numérique afin de redéfinir l'expérience du domaine.

Actuellement en pleine compétition du segment d'été 2020, les ligues régionales - qui ont connu une croissance majeure au fil des années - fédèrent un public toujours plus nombreux tel que l'atteste l'AMM. Un récent rapport de Stream Hatchet, panel d'experts en analyse de données sur le streaming des jeux vidéo qui appartient à Engine Media/Torque Esports, souligne une augmentation de 129 % de l'AMM parmi les quatre plus grandes ligues de LoL Esports, à savoir la LPL (Chine), le LCK (Corée du Sud), le LEC (Europe) et les LCS (Amérique du Nord), sur Twitch et YouTube, témoignant ainsi de la hausse constante des habitudes de visionnage des fans d'esport de League of Legends.

Dès cette semaine, LoL Esports va commencer à proposer d'autres expériences de divertissement par le biais de sa chaîne améliorée, LoLEsports.com, ainsi que trois nouvelles séries de vidéos, chacune abordant la compétition mondiale sous un angle différent. Grâce à ce contenu les fans auront l'occasion de vivre l'esport de League of Legends au niveau de jeu le plus élevé à travers 12 ligues et événements régionaux.

Les nouvelles séries de vidéos seront publiées sur les réseaux sociaux de LoL Esports, notamment YouTube, Facebook et Twitter :