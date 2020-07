De plus en plus de gens jouent aux Etats-Unis, et ils le font sur plus de plates-formes Il existe une tendance générale à un engagement de jeu plus important dans l'ensemble au milieu du Covid-19

Aux Etats-Unis, trois personnes sur quatre, soit 244 millions, jouent aux jeux vidéo, soit une augmentation de 32 millions de personnes depuis 2018. L'utilisation multi-appareils a augmenté : 65% des joueurs utilisant plus d'un appareil contre 59% en 2018, selon le rapport de segmentation des joueurs 2020, la plus récente étude NPD Group. Selon le rapport, les joueurs jouent en moyenne 14 heures par semaine à des jeux vidéo, contre 12 heures par semaine en 2018, lorsque NPD a publié son dernier rapport sur la segmentation des joueurs. 39% des joueurs américains sont des joueurs occasionnels qui jouent moins de cinq heures par semaine, soit une baisse de 8% par rapport à 2018. Les joueurs modérés (qui jouent entre 5 et 15 heures par semaine) représentent 32% de la communauté des joueurs aux Etats-Unis, une augmentation de 2% par rapport à 2018. Les joueurs passionnés jouent plus de 15 heures par semaine et représentent 20% des joueurs américains, soit une augmentation de 6% par rapport à 2018. Jouer pendant le Covid-19 En mai 2020, la majorité des consommateurs américains jouaient à des jeux sur au moins une plateforme. Cela reflète une croissance totale du marché de 7% par rapport à 2018 et des augmentations nettes sur toutes les plateformes examinées. L'utilisation est notamment en hausse pour les appareils polyvalents tels que les smartphones, les tablettes et les PC, car ils sont probablement les plus facilement accessibles, de nombreux ménages ayant déjà ces appareils à d'autres fins. Cet engagement accru est une combinaison de la croissance naturelle du marché, ainsi que d'un engagement plus concentré résultant des quarantaines Covid-19. Six pour cent des joueurs actifs indiquent qu'ils ont spécifiquement commencé à utiliser un nouvel appareil pour jouer à des jeux à l'occasion du Covid-19, et qu'il s'agissait probablement d'un appareil polyvalent qu'ils possédaient déjà, comme un smartphone, une tablette ou un PC. Le temps passé à jouer est en hausse pendant la pandémie, 35% des joueurs rapportant que leur temps de jeu actuel pendant Covid-19 est plus élevé que leur temps de jeu du début de l'année. En termes de préférences de plate-forme, 94% ont signalé une augmentation de l'engagement sur les plates-formes qu'ils utilisaient déjà pour jouer à des jeux avant Covid-19, tandis que 6% ont indiqué qu'ils avaient spécifiquement commencé à utiliser un nouvel appareil à cette période. Les jeux vidéo sont l'un des principaux moyens par lesquels les amis et la famille restent connectés pendant une période difficile",

a déclaré Mat Piscatella, analyste de l'industrie des jeux vidéo aux Etats-Unis pour NPD Group.

"La croissance du nombre de joueurs dans tous les segments de jeu, ainsi que du temps passé à jouer ou à regarder du contenu lié au jeu, reflète la variété et la profondeur des expériences de jeu disponibles indépendamment des préférences de l'appareil, des intérêts de jeu ou du budget."