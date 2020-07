Les investissements de Vive X franchissent un seuil important - Rendement des investissements en XR multiplié par deux L'intérêt catégoriel en AR/VR ne fléchit pas malgré le contexte économique mondial, et 17 entreprises du portefeuille de Vive X collectent des fonds supplémentaires

Vive X, le programme d'investissements précoces de HTC Vive, poursuit sa stratégie d'investissements intensifs dans les domaines de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée (VR/AR) et annonce aujourd'hui avoir quasiment doublé la valeur de ses investissements au cours des quatre dernières années. Depuis sa fondation en 2016, Vive X est devenu l'investisseur le plus actif du marché VR/AR, avec plus de 100 accords dans six sites à travers le monde. Poursuivant sa trajectoire, le programme a annoncé aujourd'hui sept nouveaux investissements dans ce domaine. Affichant une progression encore plus forte pour l'avenir, 17 entreprises du portefeuille de Vive X ont également reçu l'année passée des financements extérieurs supplémentaires.

Actuellement, Vive X se concentre en particulier sur les logiciels d'entreprises qui peuvent encore contribuer à améliorer non seulement les processus, la formation et la collaboration sur le lieu de travail, mais également l'expérience XR dans son ensemble. D'un engagement accru des salariés dans les contenus aux retours sur investissement tangibles, la réalité virtuelle transforme le lieu de travail. Selon ARtillery Intelligence, le segment entreprise de la réalité virtuelle devrait connaître une croissance de 829 millions de dollars en 2018 à 4,26 milliards de dollars en 2023 (TCAC de 39 %).

"Nous travaillons en étroite collaboration avec les entreprises de notre portefeuille et nous observons que non seulement elles résistent aux turbulences économiques, mais qu'elles sont également florissantes", a déclaré Marc Metis, vice-président, HTC Vive. "Nous allons continuer à investir activement, notamment dans le domaine de l'AR/VR pour entreprises, où nous pouvons apporter une valeur ajoutée considérable en tant qu'acteur majeur disposant d'une solide expérience du marché."

Actualités Vive X récentes

Tandis que le marché XR gagne en maturité, les entreprises du portefeuille de Vive X commencent à observer une vague de financements supplémentaires provenant de sources extérieures. Au total, 17 entreprises Vive X ont levé plus de 60 millions de dollars de fonds supplémentaires au cours de l'année passée. Les fonds les plus importants ont été levés par Proprio et Talespin, dans les secteurs de la santé et de la formation en entreprise.

Mindesk, la plateforme de collaboration de CAO en réalité virtuelle et temps réel, a récemment été rachetée par Vection Technologies Ltd (ASX : VR1), un éditeur de logiciels international coté sur le marché boursier australien ASX (Australian Securities Exchange), qui se concentre sur les technologies en temps réel pour la transformation digitale des sociétés industrielles.

Fort de la présence mondiale et de l'expertise de HTC, Vection Technologies figure parmi les leaders mondiaux du segment XR pour entreprises, et elle est la seule société de ce segment cotée sur le marché boursier australien.

Vive X a investi dans sept nouvelles entreprises depuis novembre. Le programme d'investissements précoces s'est concentré sur les logiciels XR pour entreprises, l'expérience utilisateur XR et des technologies uniques de réalité virtuelle, réalité augmentée, intelligence artificielle et 5G.

- 3Data est une plateforme 3D pour les activités informatiques et de cybersécurité. Grâce à la puissance de la WebXR, de l'intelligence artificielle et de l'IoT, 3Data fusionne plusieurs flux de données en temps réel et établit des corrélations croisées entre des alertes, des journaux, des données de capteur brutes pour les rassembler dans un centre d'opérations virtuel qui permet aux équipes informatiques de détecter et contrer plus efficacement des menaces - ceci afin de réduire les pannes et de limiter les risques, dans un seul et même espace 3D collaboratif. BodySwaps - Bodyswaps est une solution de formation complète pour les compétences non techniques. Elle est destinée aux grandes entreprises et aux établissements d'enseignement, et associe la science comportementale, les données et des simulations VR immersives pour permettre un changement de comportement durable.

Vive X a pour mission d'aider à cultiver, nourrir et développer l'écosystème VR/AR mondial en soutenant les start-ups et en leur apportant des financements et une expertise opérationnelle. Le programme d'investissements précoces a récemment modifié son modèle opérationnel pour investir plus fréquemment tout au long de l'année, et non plus en regroupant les investissements. Grâce à une structure flexible qui ne repose plus sur des opérations groupées planifiées de façon rigide, Vive X gagne en agilité et peut investir dans les activités adéquates au moment où elles sont disponibles.

Pour plus d'informations, consultez le site : https://vivex.vive.com/us/