Evolution de la gouvernance de Focus Home Interactive Fabrice Larue nommé Président du Conseil de surveillance - Réalisation de la cession par Nabuboto et lnnelec Multimedia de l'intégralité de leurs actions au profit de Neology Holding

FOCUS Home Interactive annonce avoir été informée aujourd'hui par FLCP & Associés au travers de sa filiale Neology Holding, Société Civile Nabuboto ("Nabuboto") et lnnelec Multimédia de la réalisation ce jour de la cession par Nabuboto et lnnelec Multimedia de l'intégralité des 1 883 219 actions Focus Home Interactive qu'elles détenaient, soit 35,48% du capital, au profit de Neology Holding selon les modalités (de prix notamment) indiquées au sein du communiqué de presse diffusé le 8 juillet 2020. Le Conseil de surveillance de la Société s'est réuni ce jour pour décider l'évolution de sa composition. Neology Holding a par ailleurs acquis ce jour les actions Focus Home Interactive détenues par les autres membres du Conseil de Surveillance portant ainsi sa participation à 37,0%. A l'issue de cette opération, Neology Holding devient le nouvel actionnaire de référence de Focus Home Interactive.

Le Conseil de surveillance a pris acte des démissions de M. Georges Fornay, M. Christian Tellier et Mme Claire Wanctin. La Société les remercie pour leur diligence et professionnalisme dans l'exercice de leur fonction. Le Conseil de surveillance a coopté M. Fabrice Larue, M. Tanguy de Franclieu et M. Christophe Nobileau en tant que membres du Conseil de surveillance de Focus Home Interactive. M. Fabrice Larue a également été nommé Président du Conseil de surveillance, en remplacement de M. Denis Thébaud, démissionnaire de son mandat de Président. Le Conseil de surveillance est dorénavant composé de quatre membres : les trois membres cooptés sur proposition de Neology Holding et M. Denis Thébaud.

Lors de l'Assemblée générale des actionnaires du 22 septembre 2020, il sera proposé de ratifier la cooptation de M. Fabrice Larue, M. Tanguy de Franclieu et M. Christophe Nobileau en tant que membres du Conseil de surveillance.

A ce jour, Neology Holding n'a pas l'intention de déposer un projet d'offre publique d'achat volontaire sur les titres restants de Focus Home Interactive admis aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris.

M. Fabrice Larue, Président du Conseil de surveillance, a plus de 40 ans d'expérience dans le secteur des médias, de l'entertainment, des marques et des contenus. Après avoir été Directeur Général de Radio Nostalgie, Fabrice Larue rencontre Bernard Arnault en 1996 qui le nomme Président de La Tribune, Investir, Radio Classique, et Fred (filiales de LVMH). Fabrice Larue a créé une société d'investissement en 2000, FIFL, puis a racheté le pôle Presse Informatique du groupe Le Monde. En 2007, il crée FLCP et rachète Telfrance en 2008, société de production de la série "Plus belle la vie", puis l'agence Capa. Fort de ces acquisitions, Fabrice Larue rassemble en 2010 Telfrance et Capa au sein de Newen et constitue, en intégrant notamment 17 Juin Média, le premier groupe indépendant français de production audiovisuelle. Il développe par la suite le réseau international"Newen Network" avec Globomedia en Espagne, TéVé Media Group en Hollande et Belgique, Bavaria Film en Allemagne et Zone 3 au Canada. En 2014, Fabrice Larue crée parallèlement Neweb, structure qui rassemble des sociétés du secteur numérique comme Les Numériques, Gamekult, Cnet, ou ZDNet. En 2017, Fabrice Larue poursuit le développement international de Newen à travers le lancement de Versailles Saison 3 après le succès des deux premières saisons commercialisées dans 135 pays et avec l'acquisition du groupe de médias hollandais Tuvalu. Fabrice Larue continue à investir dans la création et les contenus en particulier à travers FLCP & Associés.

M. Tanguy de Franclieu, membre du Conseil de surveillance, a une carrière d'entrepreneur et d'investisseur notamment dans les secteurs des médias et de la santé en France et à l'international. Après avoir débuté dans le conseil (Arthur Andersen), il est ensuite investisseur dans le private equity en tant que Directeur chez 3i Group (1997 à 2004). Il devient entrepreneur à partir de 2004 d'abord dans le domaine de la santé (Foncière Sagesse Retraite) puis dans les médias et le divertissement à partir de 2007, année où il co-fonde FLCP avec Fabrice Larue. De 2009 à 2018 il est Directeur Général délégué du groupe Newen Studios (production audiovisuelle avec Newen et contenus digitaux avec Newen) et participe activement à son développement en France et à l'étranger. Tanguy de Franclieu est aujourd'hui Directeur Général de FLCP et FLCP & Associés. Il est diplômé de Sciences Po Paris et titulaire d'un 3e cycle de l'Université de Paris-IX Dauphine.

M. Christophe Nobileau, membre du Conseil de surveillance, débute sa carrière à New-York chez IBM en tant qu'analyste. Il devient ensuite manager au sein du cabinet Arthur Andersen de 1987 à 1995. En 1996, il poursuit sa carrière chez LVMH en tant que, successivement Directeur financier, Secrétaire général du groupe Desfossés international, Directeur général de Victoire Multimédia Informatique, Directeur général adjoint du pôle horlogerie - joaillerie puis d'Europmédia. De 2000 à 2001, il est Directeur général de System TV. Entre 2001 et 2004, il est administrateur délégué de Financière XV. De 2004 à 2007, il rejoint le groupe Datem en tant que Directeur général adjoint. En 2007, il devient Directeur général adjoint de FLCP. De 2009 à 2018, il est Directeur général du groupe Be Aware, Président des Studios de Marseille, Directeur général de Capa Développement, Directeur général puis Président du groupe Telfrance, Président de Newen Distribution et Directeur général délégué de Newen. Il occupe également depuis 2014, la fonction de Président Fondateur du Think tank audiovisuel et numérique.