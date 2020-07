La Poste émet un carnet de timbres-poste The Lapins Crétins "Dans ta BWAAAHTE aux lettres !"

Créés en 2006 par Michel Ancel et ses équipes d'Ubisoft Montpellier, les Lapins Crétins sont passés du rang de personnages secondaires à celui de véritables stars.

Et des stars internationales, qui plus est ! Ils occupent depuis plusieurs années le haut de l'affiche d'une bonne demi-douzaine de jeux vidéo au succès planétaire. Personnage centraux d'une véritable franchise transmédia, ils sont également devenus les personnages principaux de centaines de vidéos parodiques, de bandes dessinées, d'une attraction du Futuroscope et, de quatre saisons d'une série télévisée diffusée partout dans le monde. Le dessin animé, qui

Les fait entrer au panthéon des personnages préférés des enfants (et des plus grands), leur vaut de devenir depuis 2017 "messagers des droits de l'enfant" pour l'Unicef et désormais d'avoir un timbre à leur effigie.

"Très peu de lapins peuvent se vanter d'avoir connu de tels honneurs. Et encore moins de crétins. Nous espérons que le public va apprécier ces superbes créations qui rejoignent directement le panthéon des timbres, a déclaré John Parkes, Directeur Général d'Ubisoft France"

Afin de célébrer l'invasion de la pop culture par ces sympathiques agitateurs un peu fêlés, La Poste et Ubisoft ont demandé à Matthieu Gargallo, Thomas Priou et MistaBlatte, respectivement scénariste, dessinateur et coloriste des bandes dessinées The Lapins Crétins, de concevoir le design de ces timbres.

Depuis l'envoi de la lettre jusqu'à sa réception en passant par le collage du timbre, les Lapins Crétins prennent un malin plaisir à détourner nos pratiques épistolaires avec leur humour facétieux.

Informations pratiques

Le carnet est vendu depuis le 27 juillet 2020 dans tous les bureaux de poste, au Musée de La Poste, 34 boulevard de Vaugirard, 75015 Paris, par abonnement ou par correspondance à Philposte Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 Perigueux Cedex 09, par téléphone au 05 53 03 17 44 et par mail sav-phila.philapostelaposte.fr et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique