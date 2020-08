Private Division s'associe à Moon Studios, League of Geeks et Roll7 pour développer de futurs jeux Trois titres en cours de développement enrichiront le portfolio du label de jeux de Take-Two Interactive

Private Division, label d'édition de Take-Two Interactive Software, Inc., annonce aujourd'hui avoir signé trois nouveaux contrats d'édition avec les développeurs indépendants de pointe Moon Studios, League of Geeks et Roll7. Ces partenariats enrichiront le portfolio de titres de Private Division, qui inclut la franchise Kerbal Space Program, The Outer Worlds, Ancestors : The Humankind Odyssey et Disintegration. Private Division offre aux talents créatifs de l'industrie les moyens de donner vie à leur vision et de les proposer aux joueurs du monde entier.

Notre partenariat avec Moon Studios, League of Geeks, and Roll7 permettra à Private Division d'agrandir son catalogue grâce aux meilleurs talents créatifs de l'industrie, issus des quatre coins du globe", a déclaré Michael Worosz, vice-président et directeur de Private Division. "Nous sommes enchantés de collaborer avec ces développeurs expérimentés et de leur fournir l'aide nécessaire pour concrétiser leurs visions créatives."

Fondé en 2010 par Thomas Mahler et Gennadiy Korol, Moon Studios est un studio auréolé du Bafta et célèbre pour le développement des jeux salués par la critique Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps. En tant que studio de développement, leur équipe est éparpillée dans le monde et comporte de grands talents. En partenariat avec Private Division, Moon Studios élabore un nouvel action-RPG palpitant.

Ces dix dernières années, le développement de la série Ori a été une expérience incroyable pour notre équipe, et nous sommes heureux de viser encore plus haut avec un nouveau jeu d'action-RPG", ont déclaré Thomas Mahler et Gennadiy Korol, cofondateurs de Moon Studios. "Nous estimons devoir notre succès au processus de 'peaufinage itératif' que nous utilisons et nous continuerons de développer des jeux de cette manière afin d'obtenir un titre encore meilleur que toutes nos précédentes réalisations."

Fondé en 2011 par Trent Kusters, Blake Mizzi et Ty Carey, League of Geeks est le célèbre studio de développement du jeu de plateau numérique phare Armello. Basé à Melbourne, League of Geeks se fixe pour objectif de capitaliser sur son premier succès pour élaborer un nouveau titre ambitieux et lancer une nouvelle propriété intellectuelle en partenariat avec Private Division.

De notre point de vue, il est tout aussi important de réaliser des titres ayant du coeur, susceptibles de fédérer les joueurs en une communauté dévouée, que de développer des jeux à succès sur les plans critique, culturel et commercial", a déclaré Blake Mizzi, cofondateur et directeur de League of Geeks. "Ce partenariat nous offre la possibilité d'agrandir notre studio et de voir plus loin afin de créer un titre surpassant tout ce que nous avons réalisé jusqu'à présent."

Roll7 est un studio indépendant auréolé du Bafta et de nombreux prix, fondé à Londres en 2008 par Simon Bennett, John Ribbins et Tom Hegarty. Roll7 a créé la série OlliOlli, les titres Not A Hero et Laser League. Ce studio travaille en partenariat avec Private Division pour repousser les limites du jeu vidéo et élaborer des titres incroyables et hypnotiques.

Nos titres touchent tout particulièrement nos joueurs car nous nous efforçons de procurer d'incroyables sensations, un gameplay particulièrement fin et des mécaniques de jeu à la fois accessibles et difficiles à maîtriser", a indiqué John Ribbins, responsable de la création chez Roll7. "Nous sommes enchantés de collaborer avec Private Division pour notre prochain titre et nous avons hâte que les joueurs l'essaient. Nous nous fixons des objectifs plus ambitieux encore en termes de créativité et d'envergure, pour que ce projet soit notre chef-d'oeuvre."

En collaboration avec ces développeurs, Private Division dévoilera à l'avenir plus de détails sur chacun de ces projets. Ces trois titres sont en phase initiale de développement et aucune date de sortie n'a été fixée. Le premier de ces titres ne sortira pas avant l'année fiscale 2022 de Take-Two.