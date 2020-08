Des mots et des biais - Keynote d'Olivier Dauba - VP Editorial Ubisoft

La forme la plus simple de prototype d'un jeu est sans doute une phrase, qui sert de point de départ à une discussion. Que peut-on dire du vocabulaire utilisé pour concevoir des jeux vidéo mainstream ? Est-il limité, orienté, révélateur de biais ?

Pouvons-nous simplement, en changeant quelques mots dans nos concepts de jeu, augmenter le degré d'autonomie de nos joueurs et joueuses, développer leur esprit critique et leur permettre de mieux comprendre les problèmes qu'ils et elles auront à résoudre dans le monde réel ?

Conférences Games for Change 2019

Enregistrement réalisé dans le cadre du séminaire Games 4 Change Europe : Esprit Ludique / Esprit Critique, mardi 19 novembre 2019, à Gobelins, l'école de l'image - Campus Saint Marcel, 73 boulevard Saint Marcel, 75013 Paris