Huawei annonce le déploiement mondial de sa nouvelle plateforme de jeu, le Huawei GameCenter

Huawei annonce aujourd'hui le déploiement de sa plateforme officielle de service et de distribution de jeux, le Huawei GameCenter, dans 33 pays et régions à travers le monde. Grâce à un contenu de grande qualité et des récompenses exclusives, le Huawei GameCenter est une plateforme pour rassembler les communautés de joueurs sur mobile à travers le monde. Les utilisateurs de Huawei en Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique et bien d'autres régions peuvent désormais profiter d'une expérience de jeu encore plus riche en téléchargeant dès maintenant Huawei GameCenter dans l'AppGallery.

Un nouvel univers de jeu spécialement créé pour une expérience toujours plus complète

Le GameCenter est une plateforme complète de services de jeu, qui offre une expérience unique et encore plus riche pour les utilisateurs à travers deux services principaux : un service de contenus et un service dédié au bonus des utilisateurs. Grâce au GameCenter, les utilisateurs peuvent accéder à des jeux en précommande, aux jeux les plus populaires et à de nouveaux jeux inédits sur smartphone. Ils peuvent également profiter de packages et d'offres de jeux en ligne exclusifs grâce auxquels ils pourront améliorer leur profil, débloquer d'autres réductions et bénéficier d'avantages incroyables, parmi lesquels :

Soyez parmi les premiers à découvrir et essayer de nouveaux jeux

Le GameCenter est la plateforme pour le lancement mondial de jeux exclusifs, dont Starship Legion-AMG, Born as Epic, Farm Legend, Survival Road, Ellr Land et bien plus encore.

Les utilisateurs peuvent aussi trouver d'autres nouveaux jeux, comme Dynasty Legends : True Hero Rises from Chaos, Goddess Mua, etc.

Ne manquez jamais les jeux les plus populaires à travers le globe

Le GameCenter permet aux consommateurs d'apprécier des jeux les plus populaires : Idle Heroes, The Origin of Chaos, Brain Out, AFK Arena, Rise of Kingdoms : Lost Crusade, Lords Mobile, Asphalt 9 : Legends - Epic Car Action Racing Game, Saint Seiya Awakening : Knights of Zodiac, Perfect world, etc.

Profitez de cadeaux et d'offres exclusives, disponibles uniquement sur le Huawei GameCenter

Les utilisateurs trouveront plusieurs packs de bonus, exclusifs au Huawei GameCenter. Par exemple, avec Last Day Rules : Survival et Starship Legion-AMG, des avantages exclusifs tels que des pièces d'or ou des accessoires limités dans le temps rendront votre expérience de jeu plus captivante. Il existe également des avantages surprises que les utilisateurs pourront découvrir en explorant cette nouvelle plateforme de jeu.

Attirer et fidéliser des joueurs dans le monde entier

Pour les développeurs choisissant de créer avec Huawei, le déploiement du GameCenter offre l'opportunité d'atteindre un public plus large avec plus de 700 millions d'utilisateurs Huawei dans le monde. Les 1,6 millions de développeurs HMS (Huawei Mobile Services) sont déjà à pied d'oeuvre afin de créer des expériences nouvelles et uniques, intégrées au Chipset Device Cloud de Huawei. Ces développeurs s'ouvrent également la possibilité d'atteindre plus de fans à travers l'écosystème HMS, qui leur fournit des solutions pour répondre à chaque scénario mais également des canaux de distribution mondiaux, une gestion et un support opérationnels et ce, durant le cycle de vie complet du jeu. Actuellement, le Huawei GameCenter a des partenariats avec les plus grandes entreprises de jeux mondiales, comme Lilith games, IGG, Gameloft, Forshow games, etc.

Pour les développeurs dans le domaine des jeux, l'introduction du GameCenter offre désormais encore plus d'avantages, dont :

Des services d'évaluation professionnelle gratuits pour fournir des retours sur leurs jeux, même depuis des régions à l'étranger. Ainsi, ils pourront localiser leurs applications plus aisément pour les rendre plus pertinentes et intéressantes pour des joueurs sur les différents marchés.

Pour les développeurs ayant besoin d'intégrer leurs jeux avec HMS Core, Huawei fournit un support technique pour faciliter une intégration efficace en fonction des besoins.

Accès au programme "Shining-Star", qui offre un fond d'incitation d'un milliard de dollars et propose différents services tels pour un développement complet de l'appli : des fonds pour l'innovation dans le développement, l'augmentation du nombre d'utilisateurs, le marketing et bien plus encore.

Les développeurs profitent d'une part privilégiée des revenus applicatifs quand ils travaillent avec Huawei. En outre, Huawei leur propose des espaces de publicités et de promotion au sein du GameCenter afin d'atteindre toujours plus de consommateurs.

Dans les futures mises à jour, le GameCenter comprendra une communauté sociale interne. Ainsi, les joueurs pourront utiliser la plateforme comme un moyen de discuter, se faire des amis et construire des communautés de fans ayant les mêmes centres d'intérêts.