Start To Play : une édition 100% virtuelle du 22 au 23 août 2020

Installez-vous confortablement dans votre canapé ou dans votre siège gamer ! Rendez-vous virtuellement le samedi 22 et dimanche 23 août 2020 sur la plateforme de streaming Twitch et sur Facebook en Live, pour la 7ème Edition de Start To Play 100% digitale !

Avec une programmation offrant plus de 12h de Live sur le week-end, cette 7ème édition pas comme les autres, dévoile une partie de sa programmation 2020.

L'équipe de Achencraft proposera des challenges à travers leur impressionnante carte de Strasbourg reproduite dans le jeu Minecraft.

La Sauce aux Jeux (samedi 22 aout à 20h30 sur Discord) organise une soirée autour de plusieurs tables de jeu de rôle, une plongée dans l'univers du jeu vidéo.

Quiz spécial jeux vidéo avec Geek Unchained

Conférence "Les métiers du jeu vidéo" animée par la toute jeune association Strasbourg Games Community

No Limit Orchestra : Contest sur le jeu en ligne No Limit Blocks

Strasbourg Esport Tour by Orange : Les inscriptions sont ouvertes pour la finale du circuit esport de Strasbourg ! Après 3 étapes très disputées, les joueurs amateurs comme professionnels se retrouveront pour cette dernière étape qui aura lieu en ligne sur 2 jeux vidéo du moment, Rocket League sur PC et NBA 2K20 sur PlayStation 4. Règlement et inscriptions en ligne

Chaque année le festival offre son lot d'invités

Cette année, l'invitée d'honneur est Dina, Vice-Championne du Monde du jeu vidéo "Just Dance" 2016 et trois fois Championne de France sera parmi nous, mais de chez elle. Suivez son rythme et ses mouvements depuis votre salon en direct.

Le dimanche 23 août le fil rouge sera une performance live painting de la talentueuse artiste Pikanoa, vous pourrez découvrir l'avancement de la toile tout au long de l'après-midi et également gagner des cadeaux.

Le programme complet sera bientôt disponible sur le site officiel du festival www.start-to-play.com