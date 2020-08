CareGame - cloud gaming sur mobile - ouvre sa version bêta

CareGame propose aux éditeurs de jeux mobiles de rendre leurs jeux disponibles sans aucun téléchargement - en un clic, et sans coût supplémentaire - et ce à partir de n'importe quel smartphone, y compris les plus anciens.

Aujourd'hui, vous pouvez regarder des vidéos en streaming sur votre mobile. Désormais, vous pourrez également jouer sans téléchargement grâce à CareGame, sur Android comme sur iOS, quelle que soit sa version de mise à jour ou sa capacité de mémoire et ce, même pour les jeux les plus sophistiqués, les plus récents, ou les plus lourds. CareGame ouvre ainsi la voie d'une nouvelle ère pour le jeu mobile avec la première solution de cloud gaming 100% mobile.

Comment ? En un clic sur un simple lien - envoyé par un ami, par un éditeur, ou via une publicité - les joueurs pourront avoir accès à n'importe quel jeu partenaire de CareGame, instantanément, sans aucun abonnement ou frais de service, et avec une qualité d'expérience similaire à une partie en local. L'objectif : jouer aux mêmes jeux actuellement disponibles sur les stores, sans aucune modification du gameplay. A ce titre, CareGame n'exige d'ailleurs aucune modification du code du jeu pour le rendre accessible dans le navigateur.

A travers une technologie à la portée de tous - 4G ou connexion Wifi - le lancement du jeu désiré devient disponible 15 fois plus rapidement qu'un téléchargement classique, ce dernier pouvant aller jusqu'à plusieurs dizaines de minutes pour les jeux les plus lourds. Enfin, CareGame expérimente déjà la 5G dans l'optique d'améliorer au maximum l'expérience de jeu et permettre d'atteindre des performances de latence inégalées.

En juin 2019, CareGame vous présentait en exclusivité leur version alpha sur des jeux d'Ubisoft, Supercell et Hutch Games. Depuis, forts de premiers milliers de sessions de jeux et près de 100 jeux testés, CareGame a adopté un positionnement purement B2B, signant plus de 10 partenariats avec des éditeurs français et mondiaux, dont Playdigious et Plug-In-Digital. Demain, ces éditeurs, et de nombreux autres, auront la possibilité de distribuer leurs jeux directement via un lien CareGame, pour améliorer leur découverte et en simplifier l'accès.

Aujourd'hui, CareGame ouvre sa version bêta (sur liste d'attente), pour permettre à un maximum de joueurs de tester la solution. Cette bêta à visée purement technique, est accessible aux joueurs s'inscrivant sur fr.caregame.com (France uniquement pour le moment). Non monétisée, cette version consiste dans la démonstration de la robustesse de la technologie, avant de pouvoir en opérer le lancement commercial effectif, prévu pour la fin de l'année. D'ici là, une quinzaine de jeux sont accessibles gratuitement (y compris des jeux premium mis à disposition par les éditeurs) … pour une durée et un nombre de testeurs limités !