Les dépenses des consommateurs américains en jeux vidéo continuent de battre des records Les dépenses du deuxième trimestre atteignent le total le plus élevé de l'histoire des Etats-Unis

Selon le rapport de NPD Group, "Q2 2020 Games Market Dynamics" sur marché des jeux vidéo* aux Etats-Unis, les dépenses totales des consommateurs en matière de jeux vidéo au deuxième trimestre aux Etats-Unis ont atteint le record de 11,6 milliards de dollars au deuxième trimestre 2020 (avril à juin), soit une augmentation de 30% par rapport à la même période l'an dernier, et une augmentation de 7% par rapport au record de 10,9 milliards de dollars du premier trimestre 2020 (janvier à mars).

Les ventes de contenu de jeux vidéo ont atteint 10,2 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 28% par rapport à il y a un an. Ces gains couvrent les nouveaux contenus physiques, les contenus dématérialisés pour consoles et PC, les dépenses mobiles et d'abonnement. La forte croissance de Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One a conduit à une augmentation du chiffre d'affaires pour l'ensemble des catégories "Hardware" de 57% à 848 millions de dollars. Les ventes d'accessoires de jeux vidéo, y compris les manettes de jeu, les casques, les volants et autres périphériques, ont augmenté de 50% pour atteindre 584 millions de dollars.

Animal Crossing : New Horizons, Call of Duty : Modern Warfare, Call of Duty : Warzone, Candy Crush Saga, Candy Crush Soda Saga, Final Fantasy VII : Remake, Grand Theft Auto V, Mario Kart 8 : Deluxe, Minecraft, NBA 2K20, Pokémon Go et The Last of Us : Part II figuraient parmi les titres les plus performants du deuxième trimestre.

"Aujourd'hui, nous avons plus de joueurs qui jouent plus longtemps tout en dépensant plus ; et ce que les joueurs, anciens et nouveaux, découvrent, c'est une industrie qui dispose d'un large éventail d'expériences, quels que soient l'appareil et le budget", a déclaré Mat Piscatella, analyste de l'industrie des jeux vidéo chez NPD Group. "Pendant la pandémie, beaucoup se sont tournés vers les jeux vidéo non seulement pour s'occuper, mais aussi pour rester en contact avec leur famille et leurs amis. Cela a entraîné une accélération de ce qui était déjà des tendances établies vers un engagement accru des joueurs de jeux vidéo. Je ne vois aucun signe de ralentissement."