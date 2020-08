La Xbox Series X sortira en novembre et disposera de milliers de jeux s'étendant sur quatre générations

Nous avons annoncé hier de nouvelles informations sur la date de sortie de Halo Infinite. Les équipes de Xbox et de 343 Industries souhaitent vous proposer le plus ambitieux des Halo jamais développés, tout en prenant soin de leurs employés. Pour arriver à remplir ces deux objectifs, il leur faudra plus de temps pour peaufiner Halo Infinite, qui sortira en 2021.

Mais vous aurez de quoi vous occuper en attendant l'arrivée du Major : vous pourrez jouer à des milliers de jeux, couvrant quatre générations, lors de la sortie mondiale de la Xbox Series X en novembre et plus de 100 jeux optimisés pour la plus puissante de nos consoles verront le jour cette année. Grâce aux fonctionnalités inédites dont elle dispose, comme le Direct X Raytracing, sa capacité à afficher jusqu'à 120 images par seconde, ses temps de chargement réduits ou le Quick Resume sur plusieurs jeux simultanément, vos titres seront plus agréables à jouer et à regarder, quels que soient ceux que vous choisirez lors de la sortie de la console.

Dès cette année, plus de 50 nouveaux jeux sortiront sur les deux générations de consoles à la fois et seront optimisés pour Xbox Series X, comme Assassin's Creed Valhalla, Dirt 5, Gears Tactics, Yakuza : Like a Dragon et Watch Dogs : Legion. Grâce au Smart Delivery, il vous suffira d'acheter l'un de ces jeux une fois pour jouer à la meilleure version disponible pour la console que vous possédez, quelle que soit sa génération.

Des titres inédits et exclusifs développés pour la Xbox Series X seront disponibles dès leurs lancements dans le Xbox Game Pass, comme The Medium, Scorn, Tetris Effect : Connected et d'autres encore.

Plus de 40 jeux ayant déjà rencontré le succès seront optimisés pour profiter de toute la puissance de la Xbox Series X comme Destiny 2, Forza Horizon 4, Gears 5, Ori and the Will of the Wisps, Madden NFL 21 et d'autres.

Une bibliothèque de jeux partagée entre les appareils grâce au Xbox Game Pass

Des centaines de développeurs travaillent actuellement sur des titres inédits pour la Xbox Series X, qui marqueront de nouvelles étapes en termes de graphismes, de vitesse et d'immersion, que vous pourrez découvrir dans le Xbox Game Pass. Sa bibliothèque riche de jeux console et PC soigneusement sélectionnés inclut systématiquement les nouveaux titres développés par les Xbox Game Studios le jour de leur sortie, le tout pour le prix d'un abonnement mensuel. De plus, à partir du 15 septembre, les membres du Xbox Game Pass Ultimate pourront également jouer à plus de 100 titres depuis le cloud sur leur téléphone ou leur tablette Android, pour profiter de leurs jeux console où qu'ils aillent. Attendez-vous à retrouver vos habitudes : tous vos jeux, votre profil, votre liste d'amis, vos succès, vos paramètres de manette et vos sauvegardes vous suivront sur votre appareil mobile.

Jouez à des milliers de titres issus de quatre générations

Nous avons toujours souhaité que vous puissiez continuer à jouer à vos titres préférés, quelle que soit la génération à laquelle ils appartiennent, sur notre nouvelle console. Vous aurez donc accès à des milliers de titres, issus de quatre générations de consoles, ce qui inclut les jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One.

L'équipe en charge de la rétrocompatibilité continue à développer de nouvelles technologies pouvant s'appliquer à la liste des titres déjà disponibles, qui les rendront encore meilleurs qu'ils n'étaient à l'époque de leur sortie. Parmi ces optimisations, la possibilité d'afficher une résolution allant jusqu'à 4K, d'implémenter le HDR pour des jeux sortis des années avant même que la technologie n'existe, d'ajouter un filtrage anisotrope pour améliorer la qualité de l'image et d'augmenter voire de doubler le nombre d'images par seconde de certains titres.

Que vous jouiez depuis des années ou que vous veniez de prendre en main une manette pour la première fois, vous ressentirez ce qu'implique le premier pas dans la nouvelle génération du jeu vidéo grâce à la Xbox Series X, dès le mois de novembre.