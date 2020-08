Présentation des technologies d'Amazon Web Services (AWS) pour les créateurs de jeux vidéo

Avec plus de 175 services et 14 années d'expertise aguerrie, AWS accompagne un grand nombre de studios français, tels que Ubisoft, Gameloft, Voodoo, Novaquark et Blacknut studios. Au quotidien, AWS Game Tech aide ces entreprises à créer, développer et exploiter plus rapidement et plus efficacement des plus petits aux plus grands jeux.

L'objectif d'AWS Game Tech est d'accompagner les professionnels du jeu vidéo dans le développement de jeux plus performants tout en adaptant leurs besoins et leurs dépenses en basculant leurs serveurs dans le cloud. En effet, le cloud permet, à nos clients de passer moins de temps sur la gestion et la maintenance de leurs infrastructures pour se consacrer pleinement à l'amélioration de l'expérience utilisateur et au développement les aspects créatifs de leurs projets." Johan Broman, EMEA AWS Game Solutions Architecture Leader.

Les services dédiés aux jeux vidéo

AWS Compute pour les jeux

Les jeux actuels ont des besoins informatiques en évolution rapide : serveurs dédiés, mise en relation, classements, etc. Pourquoi effectuer des investissements sur site rigides alors que vous pouvez obtenir une capacité sécurisée et redimensionnable pour exécuter et faire fonctionner des jeux à grande échelle ? Plus d'informations

Bases de données AWS pour les jeux

Qu'il s'agisse de classements, de biens virtuels ou de la détection des tricheurs, les joueurs génèrent de grandes quantités de données qui doivent être traitées, stockées et accessibles en temps réel. Plus d'informations

AWS Analytics pour les jeux

Plus les jeux sont volumineux, plus ils génèrent de données. Continuez à vous développer et à conserver votre base de joueurs en prenant de meilleures décisions de conception avec les solutions AWS Analytics. Plus d'informations

AWS Machine Learning pour les jeux

De la détection des fraudes et de la prédiction du comportement des joueurs à l'automatisation de la reconnaissance vocale et aux tests de jeu, le machine learning (ML) rend les jeux plus intelligents et accélère le développement pour créer de toutes nouvelles expériences. Plus d'informations