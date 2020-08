"High Score : L'âge d'or du gaming", documentaire sur Netflix à partir du 19 août

"High Score : L'âge d'or du gaming" est une série documentaire sur l'âge d'or des jeux vidéo et la naissance de légendes comme Pac-Man et Doom.

Grâce à leur ingéniosité et leur détermination, des pionniers de l'informatique et artistes visionnaires du monde entier ont créé de toutes pièces les univers de Space Invaders, Final Fantasy, Street Fighter II, Mortal Kombat, Sonic the Hedgehog, John Madden Football et d'autres encore. Sans règles ni modes d'emploi, les joueurs comme les créateurs ont dû surmonter les contraintes économiques et la concurrence pour conquérir les esprits les plus récalcitrants.

Découvrez l'histoire des cerveaux qui se cachent derrière les pixels et comment leur innovation sans précédent à généré, presque par accident, une industrie qui pèse aujourd'hui plusieurs milliards de dollars.