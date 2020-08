Annulation du Salon Virtual Calais 2020

La gravité de la situation sanitaire, l'incertitude quant à son issue et la prudence qu'elle impose, ont conduit Natacha Bouchart, maire, à prendre avec regret la décision d'annuler la 11e édition du Salon des loisirs numériques Virtual Calais, qui devait avoir lieu les 3 et 4 octobre 2020.

Enregistrant plus de 25 000 entrées l'an dernier pour son 10ème anniversaire, Virtual Calais est aujourd'hui un événement majeur dans la programmation calaisienne. Ce rendez-vous a confirmé son succès d'année en année avec une augmentation de visiteurs venus de toute la région, de plus de 350% en 10 ans.

Malgré l'élaboration d'un contenu particulièrement riche et l'étude d'une organisation remplissant des conditions sanitaires optimales, Natacha Bouchart a en définitive estimé que "dans un contexte de crise très incertain, le sens de la responsabilité commande de ne prendre aucun risque avec la santé de toutes celles et ceux qui font le succès de Virtual Calais. Le choix le plus sage est ainsi d'annuler l'édition 2020".

La Ville de Calais donne donc rendez-vous en 2021 aux éditeurs exposants, intervenants, partenaires et au public familial, avec au programme toujours plus de découvertes sur les jeux vidéo et les cultures de l'imaginaire.