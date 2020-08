Nvidia annonce le lancement de la version Beta de Geforce Now sur ChromeOS

Avec le lancement de la version beta de Geforce Now sur ChromeOS aujourd'hui, les utilisateurs de Chromebooks ont désormais la possibilité de jouer à des jeux PC en cloud via GeForce Now.

Ils rejoignent les millions d'utilisateurs sur PC, Mac, Shield et appareils Android qui peuvent déjà jouer à leurs jeux préférés dans le cloud avec les performances GeForce.

Il suffit simplement de se rendre sur play.geforcenow.com et de se connecter avec un compte GeForce Now : l'inscription est simple et laisse le choix entre la création d'un compte Fondateur ou gratuit.

De plus, Nvidia vient de lancer un abonnement Fondateur de 6 mois incluant un battle pass pour la première saison d'Hyper Scape ainsi que du contenu in-game exclusif pour 27,45€ (le pack à une valeur de 59,90€)

Une fois connecté, un vaste catalogue de jeu n'est plus qu'à quelques clics.

Cours à distance le jour, cloud gaming la nuit

Certains étudiants reprennent le chemin de l'école tandis que d'autres vont continuer de suivre un enseignement à distance. Quelle que soit la manière d'apprendre, plus d'étudiants que jamais se servent d'un Chromebooks : ils sont rapides, simples et sécurisés et permettent de rester productif et connecté.

Désormais, ces mêmes Chromebooks se transforment instantanément en plateforme de jeu à distance alimentées par GeForce via GeForce Now.

Vos jeux sur tous vos appareils

Des millions de membres GeForce Now jouent avec et contre leurs amis aussi bien sur PC, Mac, Android ou, maintenant, sur les Chromebooks.

En effet, jouer sur GeForce Now, signifie jouer à la version PC à partir de magasins numériques tels que Steam, Epic Games Store et Ubisoft Uplay.

Les développeurs peuvent ainsi proposer leurs jeux dans le cloud dès le lancement, sans avoir besoin de développement supplémentaire. Les millions de membres de GeForce Now qui exploitent un écosystème existant chaque fois peuvent lancer instantanément l'un des 650 jeux dont plus de 70 des jeux gratuits les plus joués.

Lorsque des jeux comme Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red sortiront plus tard cette année, les membres pourront jouer via les serveurs GeForce Now le même jour sur leur Chromebook.

Partout où vous allez

Les Chromebooks sont des appareils légers qui accompagnent les utilisateurs partout : chez soi, à la maison ou au travail.

GeForce Now est le partenaire idéal du Chromebook. La version bêta donne la possibilité de jouer aux jeux PC préférés.

Les joueurs peuvent garder leur progression dans un jeu et passer d'un ordinateur de bureau à un téléphone, puis sur Chromebook grâce à leur bibliothèque de jeux.

Plus de fonctionnalités de jeu PC dans le cloud

Le coeur de GeForce Now est le jeu sur PC et Nvidia continue d'exploiter l'écosystème PC pour apporter plus des fonctionnalités PC dans le cloud.

Les joueurs sur PC connaissent parfaitement Steam et beaucoup ont des bibliothèques bien remplies. Pour faciliter leur vie, Nvidia vient de lancer Steam Game Sync afin qu'ils puissent synchroniser les jeux de leur bibliothèque Steam avec leur bibliothèque dans GeForce Now. C'est rapidement devenu l'une de nos fonctionnalités les plus populaires parmi les membres qui jouent sur PC et Mac.

Bientôt, les propriétaires de Chromebook pourront également profiter de cette fonctionnalité.

Au cours des derniers mois, Nvidia a ajouté deux fonctionnalités issues de GeForce Expérience : Highlights qui offre une capture vidéo automatique pour que les joueurs puissent partager leurs meilleurs moments et Freestyle qui offre aux joueurs la possibilité de personnaliser l'apparence d'un jeu. Dans les semaines à venir, Nvidia ajoutera la prise en charge d'Ansel, une puissante caméra intégrée au jeu qui permet aux joueurs de réaliser des captures d'écrans. Ces fonctionnalités ne sont actuellement disponibles que sur PC et Mac mais arriveront bientôt sur Chromebook.