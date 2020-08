EA Play est le nouveau nom de tous les services d'abonnement d'EA EA Play disponible sur Steam dès le 31 août

Electronic Arts vient d'annoncer qu'EA Access et Origin Access Basic seront désormais regroupés sous le nom d'EA Play* et qu'Origin Access Premier devient EA Play Pro. En outre, tous les services d'abonnement bénéficient d'un nouveau look entièrement repensé. Tous les avantages habituels (versions d'essai des nouveaux jeux EA, remise de 10 % sur les achats numériques de jeux complets, bibliothèque de jeux exceptionnels) restent bien sûr disponibles. Mieux encore, les abonnés pourront découvrir de nouveaux avantages au cours des prochains mois, à commencer par des défis et des récompenses mensuelles en jeu sur certains titres. De plus, à partir du 31 août, EA Play sera lancé sur une quatrième plateforme, la plus importante de l'industrie, avec Steam pour PC. Nous vous communiquerons plus d'informations sur EA Play très prochainement.

EA Play est un service de jeu par abonnement qui offre aux joueurs un accès privilégié à des défis, des récompenses et du contenu exclusifs ainsi qu'à une bibliothèque exceptionnelle qui rassemble des titres comme Les Sims 4, Need for Speed Heat, Titanfall 2 ainsi que les plus grandes franchises d'EA (Battlefield, Star Wars Battlefront, Plants vs Zombies, etc.). EA Play est actuellement disponible sur Xbox One, PlayStation4 et PC via Origin et sera lancé sur Steam pour PC le 31 août prochain.

Les abonnés EA Play peuvent profiter d'avantages et de bonus exclusifs pour leurs jeux préférés et les nouveaux titres d'EA :

Madden NFL 21 : démarrage de la saison dès le 21 août, défis EA Play, pack de lancement Madden Ultimate Team, trois packs Team Fantasy Or chaque mois et de nombreux bonus supplémentaires sur le terrain.

: démarrage de la saison dès le 21 août, défis EA Play, pack de lancement Madden Ultimate Team, trois packs Team Fantasy Or chaque mois et de nombreux bonus supplémentaires sur le terrain. FIFA 21 : accès anticipé à la version d'essai dès le 1er octobre, défis de pré-lancement pour débloquer des bonus et avantages supplémentaires toute la saison (bonus XP d'objectif saisonnier supplémentaire pour FIFA Ultimate Team et plus encore).

: accès anticipé à la version d'essai dès le 1er octobre, défis de pré-lancement pour débloquer des bonus et avantages supplémentaires toute la saison (bonus XP d'objectif saisonnier supplémentaire pour FIFA Ultimate Team et plus encore). Star Wars Squadrons : bonus dans le jeu sous la forme d'objets cosmétiques comme le casque Elégance pour l'Intercepteur et la peinture Monarque Ashen pour le Chasseur.

Les abonnés peuvent également essayer une sélection de nouveaux titres pendant 10 heures et conserver leur progression s'ils décident d'acheter le jeu au terme de leur essai. En outre, les abonnés bénéficient d'une remise de 10 % sur les jeux complets numériques, les passes de saison, les packs de points et les contenus téléchargeables. Enfin, les abonnés EA Play auront le plaisir d'être les premiers à découvrir une expérience PC réinventée actuellement disponible uniquement dans la version bêta d'Origin. L'abonnement EA Play coûte 3,99 € par mois. L'abonnement EA Play Pro, avec accès complet à tous les nouveaux titres d'EA, coûte 14,99 € par mois ou 99,99 € par an.

Cet été, notre événement live annuel autrefois appelé EA Play est devenu EA Play Live. EA Play Live nous permet de partager les toutes dernières nouvelles d'EA (premières mondiales, mises à jour, etc.) et d'offrir à nos joueurs et à notre communauté de nouveaux moyens amusants d'interagir avec les meilleurs jeux d'EA.

