Juillet 2020 : Rapport NPD Group sur les ventes de jeux vidéo aux Etats-Unis (digital / physique / VPC) Par Mat Piscatella, analyste du secteur des jeux vidéo pour NPD

Les dépenses en matériel, contenu et accessoires de jeux vidéo ont totalisé 3,6 milliards de dollars en juillet 2020, en hausse de 32% par rapport à il y a un an. Les gains à deux chiffres des dépenses en pourcentage dans les accessoires, les abonnements, le mobile et le jeu complet numérique ainsi que les dépenses post-lancement sur console et PC ont compensé une légère baisse du matériel.

Les dépenses cumulatives de l'année ont atteint 26,0 milliards de dollars, 21% de plus qu'à la même période en 2019. Les dépenses de contenu, de matériel et d'accessoires sont chacune plus élevées de 20% par rapport à la même période il y a un an.

The NPD Group - U.S. Games Industry Sales - July 2020

Reporting Period : 7/5/2020 through 8/1/2020

Ventes de juillet 2020, en millions de dollars Juillet 19 Juillet 20 CHG Ventes totales de jeux vidéo $2 723 $3 587 32% Matériel / hardware de jeux vidéo $170 $166 -2% Contenu de jeu vidéo (1) $2 426 $3 251 34% Accessoires de jeux vidéo $127 $170 34% Ventes depuis début 2020, en millions de dollars 2019 2020 CHG Ventes totales de jeux vidéo $21 541 $26 049 21% Matériel / hardware de jeux vidéo $1 470 $1 789 22% Contenu de jeu vidéo (1) $19 057 $23 003 21% Accessoires de jeux vidéo $1 014 $1 258 24%

(1) Jeux complets, DLC / MTX et dépenses d'abonnements sur les consoles, cloud, mobile, portable, PC et VR

Contenu (dépenses pour le jeu complet, DLC / MTX et abonnement sur les consoles, cloud, mobile*, portable, PC et VR)

Les dépenses en contenu de jeux vidéo ont atteint 3,3 milliards de dollars en juillet 2020, soit 34% de plus qu'il y a un an. Les dépenses en contenu numérique, qui comprennent les téléchargements complets de jeux, le contenu post-lancement, les dépenses mobiles et d'abonnement, ont augmenté de 41%.

Les dépenses de contenu depuis le début de l'année 2020 ont atteint 23,0 milliards de dollars, soit une augmentation de 21% par rapport à la même période il y a un an. Alors que les dépenses ont augmenté dans tous les segments de contenu numérique, les gains les plus importants ont été réalisés dans les dépenses de contenu numérique sur consoles.

Focus sur les ventes de jeux complets (en dollars, hors dépenses après le lancement)

Ghost of Tsushima était le titre le plus vendu de juillet. Ghost of Tsushima fait ses débuts en tant que cinquième jeu le plus vendu de l'année 2020 et est la version la plus vendue de l'histoire de Sucker Punch Productions.

Paper Mario : The Origami King était le troisième jeu le plus vendu de juillet 2020. Paper Mario : The Origami King a établi un nouveau record de ventes le mois de son lancement pour un titre Paper Mario, les ventes en dollars du mois de lancement physique ayant plus que doublé celles de Paper Mario : La porte millénaire.

The Last of Us : Part II était le quatrième titre le plus vendu de juillet 2020, et il reste le troisième jeu le plus vendu de l'année 2020 à ce jour. Les ventes en dollars à ce jour de The Last of Us : Part II sont désormais les troisièmes plus élevées de l'histoire pour un jeu publié par Sony, derrière seulement Spider-Man de Marvel et God of War de 2018.

Sword Art Online : Alicization Lycoris a fait ses débuts à la 10e place du classement des titres les plus vendus de juillet. C'est le meilleur classement de l'histoire pour un titre Sword Art Online. Sword Art Online : Fatal Bullet est le quatorzième titre le plus vendu lors de son lancement en février 2018.

Top 20 des jeux vidéo en juillet 2020

Jeux complets, numériques et physiques, des plates-formes Nintendo eShop, PlayStation, Steam et Xbox pour les éditeurs du Digital Leader Panel, classés sur les ventes en dollars

# Mois -1 Titre Editeur 1 - Ghost of Tsushima Sony (Corp) 2 2 Call of Duty: Modern Warfare Activision Blizzard (Corp) 3 - Paper Mario: The Origami King (2) Nintendo 4 1 The Last of Us: Part II Sony (Corp) 5 3 Animal Crossing: New Horizons (2) Nintendo 6 5 Ring Fit Adventure Nintendo 7 4 Mortal Kombat 11 Warner Bros. Interactive 8 6 Mario Kart 8: Deluxe (2) Nintendo 9 8 Super Smash Bros. Ultimate (2) Nintendo 10 - Sword Art Online: Alicization Lycoris Bandai Namco Entertainment 11 10 Minecraft: PlayStation 4 Edition Microsoft (Corp) 12 11 The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2) Nintendo 13 9 Rainbow Six: Siege [Tom Clancy's] Ubisoft 14 32 New Super Mario Bros. U Deluxe (2) Nintendo 15 18 MLB: The Show 20 Sony (Corp) 16 12 Star Wars: Jedi: Fallen Order Electronic Arts 17 13 Need for Speed: Heat Electronic Arts 18 19 Marvel's Spider-Man Sony (Corp) 19 16 Assassin's Creed: Odyssey Ubisoft 20 21 Call of Duty: Black Ops III Activision Blizzard (Corp)

(2) Les ventes numériques sur le Nintendo eShop ne sont pas incluses

Matériel / Hardware

Les dépenses en matériel ont diminué de 2% en juillet 2020 par rapport à il y a un an, à 166 millions de dollars. Les dépenses cumulatives de l'année ont atteint 1,8 milliard de dollars, soit une augmentation de 22% par rapport à la même période l'an dernier.

Nintendo Switch était une fois de plus la plate-forme matérielle la plus vendue de juillet et 2020 à ce jour en termes de ventes unitaires et en dollars.

Accessoires

Les dépenses en accessoires ont atteint un record de 170 millions de dollars en juillet, soit une augmentation de 34% par rapport à il y a un an. Les dépenses pour les manettes de jeu et les casques / écouteurs ont également établi de nouveaux records en juillet.

Les dépenses en accessoires depuis le début de l'année étaient 24% plus élevées qu'il y a un an, à un niveau record de 1,3 milliard de dollars. La manette de jeu, les casques audio / écouteurs et les volants ont chacun réalisé des dépenses record au cours de la période.

La manette sans fil Xbox Elite Series 2 était l'accessoire le plus vendu de juillet et de l'année à ce jour.