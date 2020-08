Les candidatures sont ouvertes pour l'édition 2020 du programme d'accélération de GTR pour le jeu vidéo Les start-up de l'industrie du jeu vidéo peuvent s'inscrire dès maintenant pour être accompagnées dans l'édition, la stratégie commerciale, la planification, l'investissement et la collecte de fonds

Global Top Round (GTR) annonce l'ouverture de l'édition 2020 de son programme d'accélération pour soutenir les jeunes studios de développement et les développeurs de jeu vidéo du monde entier. Les inscriptions pour ce programme, spécialisé dans l'accompagnement des studios pour faire de l'industrie du jeu vidéo un environnement plus sain, sont désormais officiellement ouvertes.

Grâce à ses années d'expérience et à son réseau de partenaires fiables, GTR s'engage à créer un futur durable pour les studios de jeu vidéo, en les accompagnant lors des phases de développement, d'édition et de collecte de fonds.

Chaque année, GTR choisit dix studios parmi les plus prometteurs au monde et les invite à sa conférence spéciale annuelle, uniquement accessible sur invitation. Rogue Snail (Relic Hunters) au Brésil, Point Blank Games (Stray Blade) en Allemagne, 21c Ducks (Chrono Sword) en Corée, et Big Moxi Games (Wardens) aux Etats-Unis et au Brésil sont quelques-uns des studios GTR qui vont faire parler d'eux.

Informations

Les inscriptions pour le programme 2020 seront ouvertes jusqu'au 30 septembre 2020. Les 20 studios retenus seront informés en privé et seront invités à la conférence 2020 de GTR à Malte, et recevront jusqu'à 2 000 $ de remboursement des frais de voyage pour le vol et l'hébergement. La conférence GTR prendra en compte la situation actuelle liée au Covid19, et autorisera la participation à distance si des restrictions de voyage sont en place.

Les studios seront éligibles à recevoir un investissement initial de 40 000 $, et pourront participer au programme d'accélération de GTR pendant 6 à 9 mois pour être accompagnés lors du développement de leur jeu et de leur modèle commercial, être présentés à des éditeurs internationaux, et plus encore. Les studios choisis recevront potentiellement des investissements supplémentaires s'élevant jusqu'à 360 000 $ grâce à GTR et son réseau d'investisseurs, afin de les soutenir dans leur évolution.

La conférence est une opportunité unique de rencontrer des studios prometteurs venus du monde entier, des éditeurs partenaires de GTR, des investisseurs, ainsi que des acteurs majeurs de l'industrie du jeu vidéo pendant deux jours entiers. Les 10 meilleurs studios seront annoncés à la fin de la conférence.

Les candidatures GTR peuvent être soumises sur le site officiel - www.globaltopround.com.

Critères d'éligibilité

Les participants doivent proposer une démo jouable et un game design document (GDD).

Aucune restriction de genre ni de plateforme (PC / mobile / console / réalité virtuelle, etc.)

Les participants doivent être capables de communiquer en anglais.

Les participants sélectionnés parmi les 20 meilleurs doivent être présents pendant deux jours lors de la conférence de janvier 2021 à Malte (soutien financier jusqu'à 2 000 $ pour le voyage).

Les participants sélectionnés parmi les 10 meilleurs doivent tout mettre en oeuvre pour assister aux programmes d'accélération en ligne et hors ligne de GTR (programme virtuel de 6 mois).

Réussites

GTR est une entreprise en pleine croissance. En 2020, GTR a eu le plaisir d'accompagner l'équipe de Big Moxi Games dans le développement de leur nouveau projet, Wardens, avec un investissement de plus de 250 000 $ après leur sélection parmi les gagnants de l'édition 2019. GTR a également récemment investi plus de 300 000 € pour accompagner Point Blank Games dans le développement de leur jeu Stray Blade, un autre gagnant de l'édition 2019.

Témoignages

"2020 est une nouvelle année formidable pour GTR et notre communauté de développeurs du monde entier. Nous nous réjouissons de continuer à nouer des liens avec les meilleures équipes et de continuer sur notre lancée pour dénicher et soutenir les meilleurs talents internationaux", explique Pontus Mahler, directeur du développement commercial de Global Top Round.

A propos de Global Top Round

Global Top Round est une entreprise d'accélération dédiée aux start-up de l'industrie du jeu vidéo. Sa mission est de soutenir des petits studios du monde entier dans leurs activités de développement, d'édition, et de collecte de fonds. Depuis 2015, Global Top Round a soutenu plus de 50 studios du monde entier grâce à son programme d'accélération GTR, et 10 nouveaux jeux sont accompagnés chaque année.

Global Top Round travaille avec de nombreux partenaires éditeurs (parmi lesquels NetEase, Nexon, Koch Media, Gamigo) et investisseurs (parmi lesquels NCsoft, Pearl Abyss, Line Games, Makers Fund).