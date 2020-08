Razer dépasse les attentes avec un chiffre d'affaires record de 447,5 millions de dollars US EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) ajusté positif de 3,2 millions de dollars US

Razer annonce aujourd'hui des résultats financiers non audités pour le semestre terminé le 30 juin 2020 dernier ("Semestre 1 2020"). 2020 a été une année sans précédent pour nous tous dans le monde entier. Malgré l'incertitude du marché mondial causée par la pandémie du Covid-19, Razer a connu un début d'année spectaculaire, grâce à la position dominante de la marque, à l'expansion des utilisateurs et aux tendances de la consommation à domicile",

a déclaré Min-Liang Tan, co-fondateur et PDG de Razer.

"La situation mondiale en ce qui concerne le confinement a stimulé l'intérêt des utilisateurs pour les jeux et l'esport à des niveaux records. Grâce à notre écosystème de matériel, de logiciels et de services centrés sur les joueurs et les jeunes, Razer est bien placé pour saisir les opportunités de ces tendances. Les fondements de notre entreprise restent aussi solides que jamais, grâce à notre leadership de marque bien établi, à nos offres convaincantes en matière de matériel, de logiciels et de services et à notre exécution solide. Nous sommes convaincus que ces facteurs, associés à notre grande discipline en matière de coûts d'exploitation et à notre solide position de trésorerie de plus de 500 millions de dollars, nous placent en bonne position, même en période de difficultés économiques mondiales",

a-t-il ajouté. Faits marquants des résultats du 1er semestre 2020 Société Un chiffre d'affaires record de 447,5 millions de dollars US avec une croissance de 25,3 % d'une année sur l'autre, dépassant les attentes grâce à une forte croissance de l'ensemble du portefeuille de périphériques, à une forte croissance à deux chiffres d'une année sur l'autre pour les systèmes en mai et juin et à une croissance phénoménale dans le secteur des services.

La marge bénéficiaire brute s'est améliorée pour atteindre 22,0 %, grâce à l'augmentation de la contribution des services qui a compensé l'augmentation des coûts de fret afin de faciliter l'augmentation de la demande pour ses produits.

EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) ajusté positif de 3,2 millions de dollars, dépassant les attentes grâce à une croissance exceptionnelle des recettes et à une amélioration continue de la rentabilité.

Le flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation est devenu positif, atteignant 66 millions de dollars US. La croissance du bénéfice d'exploitation et la bonne gestion du fonds de roulement ont permis d'atteindre des cycles de conversion de trésorerie records, passant de -51 jours au premier semestre 2019 à -72 jours au premier semestre 2020.

Une trésorerie de plus de 500 millions de dollars sans dette, un bilan incroyablement solide pour faire face aux incertitudes du contexte de la pandémie. Segments de base Matériel Les recettes ont augmenté de 26% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 382,7 millions de dollars.

Les activités liées aux périphériques ont enregistré une forte croissance dans les catégories principales de souris, de claviers et de casque au cours du premier semestre 2020.

Les ventes de produits en streaming, tels que la caméra Kiyo et le micro Seiren, ont également été dopées par la situation des foyers.

La marque a conservé sa position de leader sur le marché des périphériques de jeu aux Etats-Unis, en Europe, en Asie-Pacifique et en Chine.

L'activité Systèmes a maintenu sa position de numéro 1 du marché des ordinateurs portables gaming haut de gamme aux Etats-Unis et a enregistré une forte croissance à deux chiffres en mai et juin, en raison de la forte demande de produits. Logiciels Le nombre total de comptes utilisateurs a augmenté de 42,8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre environ 100 millions, avec une hausse de plus de 45 % du nombre d'utilisateurs actifs par mois, grâce à une forte croissance de toutes les offres de logiciels, compte tenu de l'augmentation des jeux, des sports et des activités de streaming live.

Razer a été le partenaire de lancement du jeu SDK Xbox Game Bar de Microsoft et a pu développer des widgets inédits pour ses produits software qui les ont rendus instantanément accessibles sur la Xbox Game Bar sous Windows 10 grâce à ce partenariat. Cette intégration logicielle permet aux utilisateurs d'avoir une bien meilleure expérience de jeu. Services La marque continue de s'envoler et a enregistré une croissance de 79,3 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 64 millions de dollars, contribuant ainsi à près de 30 % des bénéfices bruts de la société, avec une marge brute de 45,9 %. Razer Gold A enregistré une augmentation de 125,9 % d'une année sur l'autre du volume total des paiements ("TPV"), principalement en raison de l'augmentation du nombre de transactions.

A continué de s'imposer et a ajouté 600 000 points de contact de canaux, en particulier dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, couvrant des utilisateurs de plus de 130 pays et plus de 4 millions de points de contact de canaux.

A continué à être un partenaire de choix pour les partenaires de contenu avec plus de 33 000 titres de divertissement numérique et a ajouté de nouveaux jeux populaires tels que Call of Duty : Modern Warfare et Ragnarok Online, ainsi que d'autres nouveaux contenus tels que le cloud clubbing et la plateforme Comico e-comic. Razer Fintech A généré 1,8 milliard de dollars US en TPV (exercice 2019 : 2,1 milliards de dollars US) au cours du premier semestre, soit une augmentation de 114,3 % en glissement annuel, sous l'effet de l'arrivée de nouveaux commerçants et de l'essor des activités d'achat en ligne et de consommation de divertissements numériques dû au confinement du Covid-19.

En tant que marque mondiale leader pour les jeunes et les personnes âgées, Razer a pour objectif de créer une expérience bancaire qui fait partie intégrante de la vie des jeunes et des personnes âgées, qu'il s'agisse d'apprendre, de jouer, de voyager, de créer des entreprises ou de vivre au quotidien.

En janvier 2020, la société a annoncé que Razer Fintech avait soumis sa demande de licence bancaire numérique complète qui sera délivrée par l'Autorité monétaire de Singapour ("MAS"). Selon la MAS, l'attribution des licences bancaires numériques devrait être annoncée au cours du second semestre 2020. À ce moment, la société étudie également la possibilité de demander des licences de banque numérique dans d'autres juridictions. Perspectives L'écosystème Razer devrait continuer à se développer avec une part de marché soutenue dans le domaine du matériel, une croissance exponentielle dans les mesures des utilisateurs software et une croissance phénoménale des services.

Une croissance continue et démesurée des revenus, stimulée par le lancement de nouveaux produits matériels au cours du second semestre de 2020, la croissance des revenus des services soutenue par la dynamique de croissance continue de la tendance à rester chez soi.

L'amélioration continue de la marge brute grâce à l'amélioration des marges du matériel et à la croissance des services à forte marge dans le cadre de la répartition des revenus de l'écosystème Razer.

L'amélioration continue du résultat net, ayant atteint un EBITDA ajusté positif au premier semestre 2020, la société s'attend à ce que la croissance exceptionnelle des revenus soit le moteur du résultat net.

Forte d'un bilan solide, avec plus de 500 millions de dollars US de liquidités et aucune dette, la société poursuivra ses investissements en R&D dans de nouvelles catégories de matériel et le développement de nouveaux services, ainsi que ses rachats d'actions et ses activités d'investissement et de fusions-acquisitions.