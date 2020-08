Koch Media ouvre de nouveaux bureaux en Asie et annonce un nouvel accord de coopération avec Yggymob

Koch Media est fier d'annoncer aujourd'hui que le groupe fera ses premiers pas sur les marchés asiatiques en ouvrant d'ici la fin d'année deux bureaux d'édition, un à Hong Kong et un second à Tokyo.

Ces deux nouveaux bureaux offriront aux partenaires internationaux de Koch Media, l'ensemble des services d'édition sur les marchés locaux, à savoir la vente, le marketing, les relations publiques et bien plus encore. Par ailleurs, ces deux équipes seront les principaux contacts pour les éditeurs et développeurs locaux, permettant ainsi au groupe de développer sa présence au Japon, en Chine et en Asie du sud-est.

L'annonce d'aujourd'hui se couple avec celle d'un nouvel accord de coopération entre Koch Media et Iggymob. Dans le cadre de ce partenariat, Koch Media supervisera les activités d'édition mondiale de ce studio de développement sud-coréen, notamment pour le jeu Gungrave G.O.R.E.

Andreas Tobler, directeur du Business Development de Koch Media et responsable du développement de Koch Media en Asie, s'est dit ravi par ce nouveau partenariat :

Nous sommes honorés d'accueillir Iggymob comme nouveau partenaire. Leur travail de haute qualité, ainsi que l'esprit qui motive leur travail, en font un partenaire idéal pour nous.

Nous sommes impatients de soutenir leur formidable travail à l'aide de nos équipes d'édition présentes sur de nombreux territoires. Tous les collaborateurs de Koch Media souhaitent améliorer la visibilité d'Iggymob et de leurs projets auprès du public. Nous sommes certains que ce sera un partenariat aussi excitant que couronné de succès".

Basé à Seoul en Corée du sud, Iggymob est composé de plusieurs vétérans de l'industrie du jeu vidéo, ainsi que de jeunes talents. Cette équipe internationale développe des jeux sur différentes plateformes.

Le PDG d'Iggymob Kim Ahn-Cheol et le Vice-président senior Kay Kim ont déclaré :

Notre partenariat avec Koch Media aura un impact majeur pour nous, en nous permettant d'être reconnus à l'échelle mondiale. Nous pensons sincèrement que ce partenariat et ce contrat d'édition avec Koch Media est la meilleure décision que nous avons prise pour la société. Nous voulions également féliciter Koch Media pour son développement sur les marchés asiatiques et nous sommes impatients de voir ce que cela permettra de faire sur Gungrave G.O.R.E".

La filiale japonaise de Koch Media, basée à Tokyo, sera pleinement opérationnelle d'ici six semaines. Elle supervisera les activités du groupe sur le marché japonais. Le bureau de Hong Kong aura la responsabilité des marchés sud-coréen, d'Asie du sud-est et de Chine, et il devrait être opérationnel au quatrième trimestre de 2020.

Le PDG de Koch Media, Dr Klemens Kundratitz, sera directeur exécutif des deux bureaux, aux côtés du Dr Reinhard Gratl, directeur financier du groupe et d'Andreas, directeur du Business Development. Jeremy Zitna et Robert Pontow seront les responsables locaux de ces territoires et recruteront les équipes directement sur place.

Développer les activités PC/consoles de la société sur les marchés mondiaux, tout en renforçant l'image de marque de Koch Media à l'international, est un élément essentiel de notre stratégie",

explique le Dr Kundratitz.

"L'an dernier, nous avons ouvert des bureaux en Australie et en Pologne. De plus, notre bureau américain Deep Silver, Inc. a été renommé Koch Media, Inc. Notre développement sur les marchés asiatiques est la suite logique des événements".