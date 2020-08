Résumé des 30 jeux présentés lors du premier AG French Direct

Il y a quelques semaines, nous vous avions annoncé l'AG French Direct, une initiative qui vise à donner de la visibilité à notre magnifique scène francophone.

Ce 26 août, nous avons ainsi dévoilé et présenté plus de 30 jeux issus de talentueux créateurs français et d'ailleurs. La présentation est disponible ci-dessous avec des sous-titres intégralement traduits en anglais. La voix-off a été réalisée par la présentatrice, journaliste et animatrice Salomé Lagresle.

Darksburg : Le roguelite coopératif de Shiro Games a annoncé sa date de sortie définitive pour le 23 septembre. Le studio a également évoqué ses autres projets actuellement en préparation ainsi que l'avenir de Northgard dans une interview inédite

: Le roguelite coopératif de Shiro Games a annoncé sa date de sortie définitive pour le 23 septembre. Le studio a également évoqué ses autres projets actuellement en préparation ainsi que l'avenir de Northgard dans une interview inédite Roboquest : Le fast-FPS aux composantes roguelite a présenté un journal de développeur pour présenter son concept. L'équipe s'est aussi prêtée au jeu de l'interview. Roboquest est disponible en accès anticipé sur PC dès maintenant.

: Le fast-FPS aux composantes roguelite a présenté un journal de développeur pour présenter son concept. L'équipe s'est aussi prêtée au jeu de l'interview. Roboquest est disponible en accès anticipé sur PC dès maintenant. Tin Can : Vous avez toujours rêvé d'aller dans l'espace ? Tin Can va exaucer votre souhait avec un jeu de survie spatial où vous serez le seul maître de votre destin. Annoncé et présenté avec du gameplay dans la foulée, Tin Can arrivera en accès anticipé sur Steam en fin d'année. Interview également disponible.

: Vous avez toujours rêvé d'aller dans l'espace ? Tin Can va exaucer votre souhait avec un jeu de survie spatial où vous serez le seul maître de votre destin. Annoncé et présenté avec du gameplay dans la foulée, Tin Can arrivera en accès anticipé sur Steam en fin d'année. Interview également disponible. Noara The Conspiracy : Le jeu compétitif alliant les mécaniques de l'auto-chess et du jeu d'échec a montré ses évolutions graphiques avec un nouveau trailer et donne rendez-vous en 2021 pour sa première version jouable

: Le jeu compétitif alliant les mécaniques de l'auto-chess et du jeu d'échec a montré ses évolutions graphiques avec un nouveau trailer et donne rendez-vous en 2021 pour sa première version jouable As Far As The Eye : Le jeu de gestion à l'esthétique coloré sortira le 10 septembre et en a profité pour présenter son concept à travers un gameplay commenté

: Le jeu de gestion à l'esthétique coloré sortira le 10 septembre et en a profité pour présenter son concept à travers un gameplay commenté Snowtopia : Mettez votre bonnet et enfilez vos skis dans un jeu de gestion en haute montagne qui a annoncé son arrivée en accès anticipé d'ici la fin de l'année 2020. Une démo a également été rendu disponible immédiatement après le show sur GOG et permet d'avoir un aperçu de ce que le titre propre.

: Mettez votre bonnet et enfilez vos skis dans un jeu de gestion en haute montagne qui a annoncé son arrivée en accès anticipé d'ici la fin de l'année 2020. Une démo a également été rendu disponible immédiatement après le show sur GOG et permet d'avoir un aperçu de ce que le titre propre. Battle for Egadia : Projet chapeauté par le célèbre vidéaste/imitateur Superflame, Battle for Egadia s'est présenté dans une vidéo et rappelle qu'il a lancé sa campagne de financement participatif sur Ulule. Un jeu de cartes compétitif prévu sur PC et smartphones.

: Projet chapeauté par le célèbre vidéaste/imitateur Superflame, Battle for Egadia s'est présenté dans une vidéo et rappelle qu'il a lancé sa campagne de financement participatif sur Ulule. Un jeu de cartes compétitif prévu sur PC et smartphones. Rip Them Off : Les créateurs de Swim Out reviennent avec un jeu de gestion au design atypique et s'est fendu d'une nouvelle présentation commentée pendant le direct. Sortie prévue sur Steam et iOS le 24 septembre.

: Les créateurs de Swim Out reviennent avec un jeu de gestion au design atypique et s'est fendu d'une nouvelle présentation commentée pendant le direct. Sortie prévue sur Steam et iOS le 24 septembre. Sbirz : Les créateurs de Slasher ont annoncé leur futur jeu, Sbirz, un titre aux inspirations Pikmin où l'on pourra contrôler plusieurs créatures mignonnes pour avancer. Le jeu est actuellement au tout début de son développement.

: Les créateurs de Slasher ont annoncé leur futur jeu, Sbirz, un titre aux inspirations Pikmin où l'on pourra contrôler plusieurs créatures mignonnes pour avancer. Le jeu est actuellement au tout début de son développement. Hacktag : Déjà disponible sur PC, le jeu coopératif d'infiltration a annoncé des versions PS4, Xbox One et Nintendo Switch pour la fin de l'année 2020. Une démo a également été rendue disponible dans la foulée sur Steam.

: Déjà disponible sur PC, le jeu coopératif d'infiltration a annoncé des versions PS4, Xbox One et Nintendo Switch pour la fin de l'année 2020. Une démo a également été rendue disponible dans la foulée sur Steam. Dordogne : Le poétique projet du studio Un Je Ne Sais Quoi a présenté un nouveau journal de développement avec des images inédites. Des versions smartphones ont également été évoquées tandis que la sortie est maintenant fixée à fin 2021 / début 2022 sur PC et Nintendo Switch.

: Le poétique projet du studio Un Je Ne Sais Quoi a présenté un nouveau journal de développement avec des images inédites. Des versions smartphones ont également été évoquées tandis que la sortie est maintenant fixée à fin 2021 / début 2022 sur PC et Nintendo Switch. Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre : Récemment repoussé pour peaufiner ses derniers détails, l'adaptation du Donjon de Naheulbeuk a présenté une séquence de gameplay inédite avec un concert rythmé. Le rendez-vous est donné le 17 septembre sur PC.

: Récemment repoussé pour peaufiner ses derniers détails, l'adaptation du Donjon de Naheulbeuk a présenté une séquence de gameplay inédite avec un concert rythmé. Le rendez-vous est donné le 17 septembre sur PC. Cellyon : Boss Confrontation : Annoncé au cours de l'AG French Direct, le titre a également donné une date aux joueurs : le 1er octobre pour son arrivée en accès anticipé sur Steam. Il s'agit d'un jeu coopératif inspiré des raids des MMO mais sans l'aspect farming et leveling : formez votre équipe, préparez votre stratégie et partez en bataille contre des boss épiques.

: Annoncé au cours de l'AG French Direct, le titre a également donné une date aux joueurs : le 1er octobre pour son arrivée en accès anticipé sur Steam. Il s'agit d'un jeu coopératif inspiré des raids des MMO mais sans l'aspect farming et leveling : formez votre équipe, préparez votre stratégie et partez en bataille contre des boss épiques. Fireflies on a Moonless Night : Incarnez un Tibeak, nommé Noshi, une créature qui est visiblement la seule à pouvoir rester éveillée lorsque la nuit vient plonger tous les autres membres de son peuple. Mélangeant narration, puzzles et plateformes, Fireflies on a Moonless Night nous embarquera dans une aventure onirique dès la fin d'année 2021 sur PC.

: Incarnez un Tibeak, nommé Noshi, une créature qui est visiblement la seule à pouvoir rester éveillée lorsque la nuit vient plonger tous les autres membres de son peuple. Mélangeant narration, puzzles et plateformes, Fireflies on a Moonless Night nous embarquera dans une aventure onirique dès la fin d'année 2021 sur PC. Microids a présenté une partie de son catalogue de jeux à venir en levant le voile sur le logo d'Astérix & Obélix XXL Romastered ainsi que sur les premières images en français du jeu vidéo Qui veut Gagner des Millions et les premiers visuels de Résultats de recherche Résultats Web Entraînement cérébral du Professeur Rubik.

a présenté une partie de son catalogue de jeux à venir en levant le voile sur le logo d'Astérix & Obélix XXL Romastered ainsi que sur les premières images en français du jeu vidéo Qui veut Gagner des Millions et les premiers visuels de Résultats de recherche Résultats Web Entraînement cérébral du Professeur Rubik. dont_forget_me : Egalement annoncé et présenté pour la première fois lors de l'AG French Direct, dont_forget_me est un jeu d'enquête narratif où vous explorez les souvenirs de vos clients à l'aide de mots-clés pour protéger leur liberté. Un univers cyberpunk à trouver sur PC, dont une démo est d'ores et déjà accessible.

: Egalement annoncé et présenté pour la première fois lors de l'AG French Direct, dont_forget_me est un jeu d'enquête narratif où vous explorez les souvenirs de vos clients à l'aide de mots-clés pour protéger leur liberté. Un univers cyberpunk à trouver sur PC, dont une démo est d'ores et déjà accessible. Bibots : Encore une autre annonce avec le premier projet du studio Square Squid, un shooter/rogue-like, qui a dévoilé un premier trailer. Dans Bibots, vous incarnerez deux personnages. Cyano lui, sera capable de faire évoluer ses compétences au fil de la partie. Pour l'aider, il sera accompagné de Bibots, des robots qui possèdent tous des caractéristiques différentes. Après avoir sélectionné votre Bibot, vous pourrez lui aussi l'améliorer en ramassant et en combinant les armes que vous trouverez. Bibots n'a pas encore de date de sortie mais sera disponible sur PC.

: Encore une autre annonce avec le premier projet du studio Square Squid, un shooter/rogue-like, qui a dévoilé un premier trailer. Dans Bibots, vous incarnerez deux personnages. Cyano lui, sera capable de faire évoluer ses compétences au fil de la partie. Pour l'aider, il sera accompagné de Bibots, des robots qui possèdent tous des caractéristiques différentes. Après avoir sélectionné votre Bibot, vous pourrez lui aussi l'améliorer en ramassant et en combinant les armes que vous trouverez. Bibots n'a pas encore de date de sortie mais sera disponible sur PC. Haven : The Game Bakers a profité de l'AGFD pour présenter la mécanique du flowburst dans une nouvelle séquence de gameplay inédite. Une interview exclusive a également été réalisée, revenant sur la genèse et les particularités du projet. La sortie est prévue en 2020 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch.

: The Game Bakers a profité de l'AGFD pour présenter la mécanique du flowburst dans une nouvelle séquence de gameplay inédite. Une interview exclusive a également été réalisée, revenant sur la genèse et les particularités du projet. La sortie est prévue en 2020 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch. The Kind Camomille : Incarnez la plus mignonne des souris dans un jeu d'aventure qui parle de joie, de gentillesse et de découverte, actuellement en campagne de financement sur Kickstarter.

: Incarnez la plus mignonne des souris dans un jeu d'aventure qui parle de joie, de gentillesse et de découverte, actuellement en campagne de financement sur Kickstarter. Humankind : Romain de Waubert, co-fondateur du studio, a adressé un message de remerciements aux joueurs et a évoqué l'open dev qui a été un réel succès. Les joueurs ont en effet joué en moyenne 8,5 heures sur les sessions et plus de 8% des participants étaient français. Sortie prévue sur PC en 2021.

: Romain de Waubert, co-fondateur du studio, a adressé un message de remerciements aux joueurs et a évoqué l'open dev qui a été un réel succès. Les joueurs ont en effet joué en moyenne 8,5 heures sur les sessions et plus de 8% des participants étaient français. Sortie prévue sur PC en 2021. Neurodeck : Attendu pour la fin de l'année 2020, le jeu de cartes aux composantes roguelite qui parle de santé mentale a dévoilé sa toute première-bande en montrant ses diverses mécaniques.

: Attendu pour la fin de l'année 2020, le jeu de cartes aux composantes roguelite qui parle de santé mentale a dévoilé sa toute première-bande en montrant ses diverses mécaniques. The Last Spell : Le nouveau projet des créateurs de Dead in Vinland a diffusé un journal de développeurs dans lequel le concept est présenté. Une démo a aussi été rendue disponible sur Steam.

: Le nouveau projet des créateurs de Dead in Vinland a diffusé un journal de développeurs dans lequel le concept est présenté. Une démo a aussi été rendue disponible sur Steam. Pumpkin Jack : Enfin, l'hommage aux jeux de l'ère PlayStation 2, Pumpkin Jack, a présenté sa cinématique d'introduction. Celle-ci fût l'occasion d'annoncer Benzaie comme étant la voix française. Avec ses inspirations MediEvil, le jeu d'action/aventure sortira fin 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Bien que non évoqués dans ce listing, Shattered - Tale of the Forgotten King, Curse of the Dead Gods, Dice of Olympus, Dual Universe, Legend of Keepers et d'autres ont aussi été présentés. Arkane a également accordé une interview exclusive à ActuGaming concernant Deathloop, ses fonctionnalités PlayStation 5 et son concept.

AG French Direct est une initiative 100% indépendante qui vise à mettre en avant les créations francophones. Une première édition, qui, selon la demande, pourrait être la première d'une longue série avec plus d'ambitions.