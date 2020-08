Presse Start : 40 ans de magazines de jeux vidéo en France Le premier ouvrage entièrement dédié à l'histoire des magazines français de jeux vidéo

Depuis près de 40 ans, les magazines vidéoludiques de papier ont fait rêver le public, presque autant que les jeux vidéo eux-mêmes. Véritables doudous pour certains, outils vitaux d'information pour les autres, les revues spécialisées en jeux vidéo méritent que l'on raconte leur histoire. Découvrez donc l'épopée passionnante des magazines de jeux vidéo français, de leurs débuts avec Tilt en 1982 jusqu'aux titres les plus récents tels que JV ou Jeux Vidéo Magazine, en passant par Joystick, Player One ou encore Consoles+.

Presse Start rassemble un travail de 5 longues années d'enquête, documenté à partir d'archives papier ou en ligne sur 226 titres français, et effectué grâce à des dizaines de sources externes consultées et près d'une cinquantaine de figures du milieu interviewées. Ce récit, truffé d'anecdotes, cherche à décrypter le magnétisme captivant de ces pages bariolées au prisme de faits économiques, structurels... et parfois délirants. Le livre n'oublie pas de s'attarder sur d'autres publications originales plus confidentielles ainsi que sur les publications actuelles (Jeux Vidéo Magazine, Canard PC...) et de s'interroger sur l'avenir du secteur.

Le livre contient un cahier de 16 pages couleurs reprenant les couvertures des magazines qui ont marqué le public français ; la version collector limitée à 1 000 exemplaires (disponible uniquement sur le site de l'éditeur) réunit dans un coffret, le livre Presse Start ainsi qu'un livre bonus de 48 pages, en couleur, sur les magazines de jeux vidéo dans le monde.

Les auteurs

Boris Krywicki est assistant et chercheur au Département Culture, Médias et Communication de l'Université de Liège. Diplômé en journalisme, il enseigne les techniques d'investigation, la déontologie de l'information, et épisodiquement l'histoire de la presse vidéoludique. Il a été publié dans Manuel d'analyse de la presse magazine (Armand Colin, 2018) et Culture vidéoludique ! (Presses Universitaires de Liège, 2019).

Yves Breem est le spécialiste depuis 2008 de la presse jeu vidéo de MO5.Com, la plus grosse association européenne pour la préservation du patrimoine informatique et vidéoludique. Secrétaire de MO5.Com pendant trois ans, il a fondé en 2012 les podcasts sur l'histoire des magazines, dont il est toujours responsable. Il est l'auteur d'une dizaine de conférences sur le sujet.

Commander cet ouvrage

Titre : Presse Start : 40 ans de magazines de jeux vidéo en France

Auteur : Boris Krywicki, Yves Breem

Editeur : Omaké Books

Commander : chez Omaké Books