Press Start : Festival de jeux vidéo du 23 au 28 septembre 2020 à la Bpi

Du 23 au 28 septembre 2020, pour la 8ème édition du festival Press Start, la Bibliothèque publique d'information se penche sur la thématique du Post-Apocalyptique, sous-genre de la science-fiction qui projette le joueur dans une vie après la catastrophe. En questionnant cette esthétique "post-apo", le festival Press Start dresse le portrait d'un secteur en prise avec les agitations de notre société.

Comme chaque année depuis 2013, Press Start propose des rencontres avec des professionnels, des conférences, des ateliers et démonstrations avec pour mission de valoriser le jeu vidéo sous toutes ses formes et témoigner de la richesse d'une des industries les plus créatives du XXIe siècle.

Au programme

Des ateliers Game design, fabrication d'une borne d'arcade, "Dessinez votre zombie" et une initiation à la création de costumes.

L'Ecole des Gobelins s'associe au festival avec l'événement en ligne "Graine de studio" qui présentera les meilleures créations des étudiants.

Temps fort du week-end, le Forum du jeu vidéo réunira créateurs et spécialistes pour plusieurs tables rondes (avec notamment Louis-Marie Rocques - Fondateur d'Eversim, Jehanne Rousseau - directrice du studio Spiders et Philippe Gargov - Co-fondateur du cabinet pop-up urbain).

Enfin, la soirée du samedi mettra à l'honneur l'oeuvre du vidéaste Benjamin Nuel avec une série de projections suivie d'un débat.

