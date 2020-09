Nvidia présente les nouveaux GPU GeForce RTX série 30 Grâce à l'architecture Nvidia Ampère, le RTX de deuxième génération offre des performances jusqu'à deux fois supérieures à celles de Turing pour le gaming en ray tracing en temps réel et en IA

Nvidia a dévoilé aujourd'hui sa gamme de GPU GeForce RTX 30, optimisée par l'architecture Nvidia Ampère, qui offre le plus grand saut générationnel de l'histoire des GeForce.

Battant des records de performances, les GPU GeForce RTX 3090, 3080 et 3070 offrent jusqu'à 2 X plus de performances et 1,9 X plus d'efficacité énergétique que la génération précédente basée sur Turing. Les GPU tirent parti de la deuxième génération de Nvidia RTX - la plate-forme de jeu PC la plus puissante au monde - pour offrir des niveaux sans précédent de gaming en ray tracing temps réel et en IA.

La série RTX 30 a été dévoilée lors d'un événement virtuel de lancement par le fondateur et le CEO de Nvidia, Jensen Huang, qui a également annoncé que Fortnite, le jeu phénomène de la pop culture, mettait en service le ray tracing en temps réel RTX, en ajoutant quatre effets de ray tracing pour une expérience de jeu plus immersive, notamment les reflets, les ombres, l'éclairage global et l'occlusion ambiante.

M. Huang a en outre révélé de nouveaux outils puissants pour les joueurs, notamment Nvidia Reflex, qui permet aux joueurs compétitifs d'être plus rapides, Omniverse Machinima, pour le storytelling de jeux vidéo en utilisant des moteurs graphiques en temps réel, et Nvidia Broadcast, qui exploite l'IA pour transformer n'importe quelle pièce en studio de diffusion à domicile.

"Le lancement aujourd'hui des GPU Nvidia Ampère est un pas de géant vers l'avenir", a déclaré M. Huang. "Fruit du travail de milliers d'années d'ingénierie, la série GeForce RTX 30 représente le plus grand saut générationnel que nous ayons jamais réalisé. Nvidia RTX fusionne le shading programmable, le ray tracing et l'IA pour permettre aux développeurs de créer des mondes entièrement nouveaux. Dans vingt ans, nous regarderons en arrière et nous réaliserons que le futur du jeu a commencé ici".

Les merveilles de l'architecture Nvidia Ampère - 2ème génération RTX

Les performances fulgurantes des nouveaux GPU de la série RTX 30 et l'architecture Nvidia Ampère sont le fruit de technologies de pointe et de plus de deux décennies de R&D dans le domaine du graphisme :

Nouveaux multiprocesseurs de streaming : L'élément de base du GPU le plus rapide et le plus efficace au monde, offrant un débit deux 2X supérieur à celui du FP32 de la génération précédente et une puissance de traitement de 30 Shader-TFLOPS.

: L'élément de base du GPU le plus rapide et le plus efficace au monde, offrant un débit deux 2X supérieur à celui du FP32 de la génération précédente et une puissance de traitement de 30 Shader-TFLOPS. Coeurs RT de deuxième génération : Les nouveaux coeurs RT dédiés offrent un débit 2X supérieur à celui de la génération précédente, ainsi que des fonctions simultanées de ray tracing, de shading et de calcul, avec une puissance de traitement de 58 RT-TFLOPS.

: Les nouveaux coeurs RT dédiés offrent un débit 2X supérieur à celui de la génération précédente, ainsi que des fonctions simultanées de ray tracing, de shading et de calcul, avec une puissance de traitement de 58 RT-TFLOPS. Coeurs tenseurs de troisième génération : Les nouveaux coeurs Tensor dédiés offrent un débit jusqu'à 2X supérieur à celui de la génération précédente, ce qui permet d'utiliser plus rapidement et plus efficacement les technologies s'appuyant sur l'IA, comme le Nvidia DLSS, et une puissance de traitement de 238 Tensor-TFLOPS.

: Les nouveaux coeurs Tensor dédiés offrent un débit jusqu'à 2X supérieur à celui de la génération précédente, ce qui permet d'utiliser plus rapidement et plus efficacement les technologies s'appuyant sur l'IA, comme le Nvidia DLSS, et une puissance de traitement de 238 Tensor-TFLOPS. Nvidia RTX IO : Permet un chargement rapide et une décompression des ressources de jeu basé sur le GPU, accélérant les performances en entrée/sortie jusqu'à 100 fois par rapport aux disques durs et aux API de stockage traditionnelles. En conjonction avec la nouvelle API DirectStorage pour Windows de Microsoft(1), RTX IO décharge des dizaines de coeurs CPU de leur travail vers le GPU RTX, améliorant ainsi le nombre d'image par seconde et permettant un chargement quasi instantané des jeux.

: Permet un chargement rapide et une décompression des ressources de jeu basé sur le GPU, accélérant les performances en entrée/sortie jusqu'à 100 fois par rapport aux disques durs et aux API de stockage traditionnelles. En conjonction avec la nouvelle API DirectStorage pour Windows de Microsoft(1), RTX IO décharge des dizaines de coeurs CPU de leur travail vers le GPU RTX, améliorant ainsi le nombre d'image par seconde et permettant un chargement quasi instantané des jeux. La mémoire graphique la plus rapide du monde : Nvidia a travaillé avec Micron pour créer la mémoire graphique la plus rapide du monde pour la série RTX 30, la GDDR6X(2). Elle offre des débits de près de 1 To/s de bande passante mémoire système pour les applications sur la carte graphique, ce qui maximise les performances des jeux et des applications.

: Nvidia a travaillé avec Micron pour créer la mémoire graphique la plus rapide du monde pour la série RTX 30, la GDDR6X(2). Elle offre des débits de près de 1 To/s de bande passante mémoire système pour les applications sur la carte graphique, ce qui maximise les performances des jeux et des applications. Technologie de fabrication de nouvelle génération : Nouveau process personnalisé 8N Nvidia de Samsung, qui permet une densité de transistors plus élevée et une plus grande efficacité.

Le RTX débarque sur Fortnite, Call of Duty : Black Ops Cold War

Fortnite, phénomène de la pop culture, est le dernier jeu à succès à passer en RTX On, rejoignant Call of Duty : Black Ops Cold War et un grand nombre de titres AAA, tels que Cyberpunk 2077, Dying Light 2 et Watch Dogs : Legion.

Parmi les autres titres supportant déjà avec le ray-tracing, on trouve Control, Minecraft avec RTX Beta pour Windows 10 et Wolfenstein : Youngblood. En outre, le ray tracing est pris en charge par les API standard de l'industrie, dont Microsoft DirectX Raytracing et Vulkan, ainsi que dans les moteurs de jeu utilisés par les développeurs pour créer des jeux, y compris Unreal Engine, Unity, Frostbite, id Tech, Northlight, Luminous Engine, 4A Engine et plus encore.

DLSS : Accélération des jeux grâce à l'IA

Nvidia DLSS, l'une des plus grandes percées graphiques de la dernière décennie, utilise un réseau neuronal d'apprentissage profond alimenté par les Coeurs Tensor RTX. Lorsqu'il est activé, le DLSS - qui est exclusivement pris en charge par les GPU GeForce RTX - améliore les performances de titres tels que Control, Minecraft avec RTX pour Windows 10 et Death Stranding, tout en générant des images comparables à la résolution native. Le DLSS sera pris en charge par Boundary, Bright Memory Infinite, Call of Duty : Black Ops Cold War, Cyberpunk 2077, Fortnite, Ready or Not, Scavengers et Watch Dogs : Legion. Pour ceux qui disposent de configurations PC plus puissantes, un nouveau mode Ultra Performance permet au DLSS de fonctionner jusqu'en 8K.

De nouvelles façons de jouer

Nvidia a également annoncé trois nouvelles technologies conçues pour améliorer l'expérience des joueurs, des streamers/diffuseurs, des professionnels de l'esport-promotion et des créateurs :

Nvidia Reflex : Devenez instantanément plus compétitif . Les joueurs s'efforcent d'obtenir la latence la plus faible possible dans les jeux de compétition car elle permet au PC de répondre plus rapidement à leurs commandes, ce qui leur permet de jouer avec une plus grande précision. Nvidia Reflex est une nouvelle suite de technologies qui optimisent et mesurent la latence du système. Parmi celles-ci figurent le mode Nvidia Reflex Low-Latency Mode, une technologie intégrée dans des jeux esports populaires tels que Apex Legends, Call of Duty : Warzone, Fortnite et Valorant, qui réduit la latence jusqu'à 50 %, et le Nvidia Reflex Latency Analyzer, qui détecte les entrées provenant de la souris et mesure ensuite le temps nécessaire aux pixels résultants (par exemple, le flash du canon d'un pistolet) pour changer à l'écran. Le Reflex Latency Analyzer est intégré dans les nouveaux écrans Esports 360 Hz Nvidia G-Sync, qui arrivent cet automne en provenance d'Acer, Alienware, Asus et MSI et qui sont pris en charge par les principaux périphériques esports d'Asus, Logitech, Razer et SteelSeries. La mesure de la latence du système était auparavant pratiquement impossible à réaliser pour les joueurs, et qui nécessitait plus de 7 000 dollars en caméras et équipements haute vitesse spécialisés(3).

. Les joueurs s'efforcent d'obtenir la latence la plus faible possible dans les jeux de compétition car elle permet au PC de répondre plus rapidement à leurs commandes, ce qui leur permet de jouer avec une plus grande précision. Nvidia Reflex est une nouvelle suite de technologies qui optimisent et mesurent la latence du système. Parmi celles-ci figurent le mode Nvidia Reflex Low-Latency Mode, une technologie intégrée dans des jeux esports populaires tels que Apex Legends, Call of Duty : Warzone, Fortnite et Valorant, qui réduit la latence jusqu'à 50 %, et le Nvidia Reflex Latency Analyzer, qui détecte les entrées provenant de la souris et mesure ensuite le temps nécessaire aux pixels résultants (par exemple, le flash du canon d'un pistolet) pour changer à l'écran. Le Reflex Latency Analyzer est intégré dans les nouveaux écrans Esports 360 Hz Nvidia G-Sync, qui arrivent cet automne en provenance d'Acer, Alienware, Asus et MSI et qui sont pris en charge par les principaux périphériques esports d'Asus, Logitech, Razer et SteelSeries. La mesure de la latence du système était auparavant pratiquement impossible à réaliser pour les joueurs, et qui nécessitait plus de 7 000 dollars en caméras et équipements haute vitesse spécialisés(3). Nvidia Broadcast : Streamez comme un Pro . Les 20 millions(4) de streamers live du monde entier peuvent transformer leur maison en studio de diffusion grâce à Nvidia Broadcast, un plugin universel qui améliore la qualité des microphones et des webcams grâce à des effets IA accélérés par RTX, tels que la suppression du bruit audio, les effets d'arrière-plan virtuel et l' auto-frame de la webcam.

. Les 20 millions(4) de streamers live du monde entier peuvent transformer leur maison en studio de diffusion grâce à Nvidia Broadcast, un plugin universel qui améliore la qualité des microphones et des webcams grâce à des effets IA accélérés par RTX, tels que la suppression du bruit audio, les effets d'arrière-plan virtuel et l' auto-frame de la webcam. Nvidia Omniverse Machinima : Enrichir une nouvelle forme d'art. Les jeux modernes continuent d'étendre le genre de l'art du récit, dans lequel les ressources des jeux sont utilisées pour créer des chefs-d'oeuvre cinématographiques. Omniverse Machinima facilite ce travail, en fournissant un outil de visualisation en path-tracing et un moteur conçu pour une précision physique, simulant la lumière, la physique, les matériaux et l'IA. Les utilisateurs peuvent prendre les ressources des jeux pris en charge et utiliser leur webcam et leur IA pour créer des personnages, ajouter de la physique haute-fidélité et des animations de visages et de voix, et publier des cinématiques de qualité cinématographique en utilisant la puissance de rendu de leur GPU RTX série 30. Inscrivez-vous pour être averti de l'ouverture prochaine de l'accès.

Présentation : GeForce RTX 3080, RTX 3070, RTX 3090 Founders Edition

GeForce RTX 3080 - À partir de 699 $, le RTX 3080 est le GPU de jeu ultime - jusqu'à 2x plus rapide que le RTX 2080. Doté de 10 Go de la nouvelle mémoire GDDR6X haute vitesse à 19 Gbps, le RTX 3080 peut fournir 60 images par seconde systématiquement pour les jeux en résolution 4K.

- À partir de 699 $, le RTX 3080 est le GPU de jeu ultime - jusqu'à 2x plus rapide que le RTX 2080. Doté de 10 Go de la nouvelle mémoire GDDR6X haute vitesse à 19 Gbps, le RTX 3080 peut fournir 60 images par seconde systématiquement pour les jeux en résolution 4K. GeForce RTX 3070 - À partir de 499 $, le RTX 3070 est plus rapide que le RTX 2080 Ti à moins de la moitié de son prix, et est en moyenne 60 % plus rapide que le RTX 2070 d'origine. Il est équipé de 8 Go de mémoire GDDR6, ce qui lui permet d'atteindre le summum de ses performances pour les jeux fonctionnant en résolutions 4K et 1440p.

- À partir de 499 $, le RTX 3070 est plus rapide que le RTX 2080 Ti à moins de la moitié de son prix, et est en moyenne 60 % plus rapide que le RTX 2070 d'origine. Il est équipé de 8 Go de mémoire GDDR6, ce qui lui permet d'atteindre le summum de ses performances pour les jeux fonctionnant en résolutions 4K et 1440p. GeForce RTX 3090 - Au sommet de la gamme se trouve la RTX 3090, au prix de 1 499 $ et appelé "BFGPU" - Big Ferocious GPU. Il est même équipé d'un silencieux - une conception sur trois slots, dual-axial et flow constant qui est jusqu'à 10 fois plus silencieux que celui de la Titan RTX et il maintient le GPU à une température inférieure de 30 degrés C à celui de la Titan RTX. Sa mémoire GDDR6X de 24 Go permet de s'attaquer aux algorithmes IA les plus difficiles et de permettre des charges de travail massives de création de contenu. La RTX 3090 est jusqu'à 50 % plus rapide que la carte graphique ultime pour PC disponible aujourd'hui, la Titan RTX, ce qui permet aux joueurs de bénéficier de 60 images par seconde en résolution 8K dans de nombreux jeux.

Les nouvelles cartes présentent plusieurs premières mondiales, dont :

Solution thermique à double axe et à flux traversant - Jusqu'à 2 fois plus de performances de refroidissement, avec une conception monocoque étonnante. Les joueurs et les créateurs pourront profiter de performances inégalées alors que leurs GPU seront simultanément plus froid et plus silencieux que jamais.

- Jusqu'à 2 fois plus de performances de refroidissement, avec une conception monocoque étonnante. Les joueurs et les créateurs pourront profiter de performances inégalées alors que leurs GPU seront simultanément plus froid et plus silencieux que jamais. Conception mécanique et électrique raffinée - Une structure mécanique plus solide - avec un nouveau ressort à lame à profil bas et un nouveau connecteur d'alimentation à 12 broches - permet de disposer de plus d'espace pour les composants et le refroidissement, et est compatible avec les connecteurs à 8 broches des alimentations existantes, avec un adaptateur inclus.

- Une structure mécanique plus solide - avec un nouveau ressort à lame à profil bas et un nouveau connecteur d'alimentation à 12 broches - permet de disposer de plus d'espace pour les composants et le refroidissement, et est compatible avec les connecteurs à 8 broches des alimentations existantes, avec un adaptateur inclus. HDMI 2.1 - La bande passante accrue fournie par HDMI 2.1 permet, pour la première fois, une connexion par câble unique aux téléviseurs HDR 8K pour des jeux en ultra-haute résolution.

- La bande passante accrue fournie par HDMI 2.1 permet, pour la première fois, une connexion par câble unique aux téléviseurs HDR 8K pour des jeux en ultra-haute résolution. AV1 Decode - Premiers GPU additionnels prenant en charge le nouveau codec AV1, permettant aux joueurs de regarder des vidéos Internet HDR 8K en utilisant jusqu'à 50 % de bande passante en moins(5)

Où acheter

Les GPU GeForce RTX 3090, 3080 et 3070 seront disponibles sous forme de cartes personnalisées, y compris les modèles sur avec des fréquences stock et overclockée en usine, auprès des principaux fournisseurs de cartes d'extension tels qu'Asus, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY et Zotac et sous forme de Founders Edition sur www.nvidia.fr.

Recherchez les GPU GeForce RTX série 30 dans les PC de jeu construits par Acer, Alienware, Asus, Dell, HP, Lenovo et MSI, ainsi que par les principaux constructeurs de systèmes du monde entier, notamment CyberPower PC, Digital Storm, Falcon NW, Ibuypower, Maingear, Origin, NZXT, Puget et bien d'autres.

La GeForce RTX 3080 sera disponible à partir du 17 septembre. La GeForce RTX 3090 sera disponible à partir du 24 septembre. La GeForce RTX 3070 sera disponible en octobre.

Pour un temps limité, les joueurs qui achètent un nouveau GPU ou système(6) de la série GeForce RTX 30 recevront un téléchargement numérique de Watch Dogs : Legion sur PC et un abonnement d'un an au service de jeu dans le nuage Nvidia GeForce Now.

Informations complémentaires

