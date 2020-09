French Immersion : Deux bourses exceptionnelles en réponse au Covid-19 La date limite des candidatures est fixée au 7 septembre 2020

L'annulation des festivals américains, dans leur version in situ, redéfinit les modes de promotion et de diffusion des oeuvres immersives (XR). Dans ce contexte, la distribution d'oeuvres XR sur des plateformes et leur promotion en ligne sont deux axes à investir pour le maintien de l'activité et assurer le rayonnement des oeuvres immersives françaises.

French Immersion lance deux bourses exceptionnelles en temps de Covid-19 pour soutenir les producteurs et diffuseurs français. Ces bourses ont pour objectif final d'accompagner la distribution en ligne d'oeuvres immersives françaises auprès du public américain :

Une bourse d'aide à la réalisation de vidéos promotionnelles (5 bourses de 2 000$) diffusées sur les plateformes VR (Oculus, Steam...) et/ou sur les réseaux sociaux ;

(5 bourses de 2 000$) diffusées sur les plateformes VR (Oculus, Steam...) et/ou sur les réseaux sociaux ; Une bourse d'aide à la promotion sur des réseaux sociaux et plateformes de contenus (10 bourses de 1 000$) pour des posts sponsorisés et le recours à des influenceurs.

Les demandes déposées peuvent concerner des oeuvres et expériences de réalité virtuelle (VR), réalité augmentée (AR), réalité mixte (MR), des vidéos 360°.

Une attention particulière sera portée à l'originalité de la stratégie de promotion et de diffusion en ligne.

La date limite des candidatures est fixée au 7 septembre 2020.

Pour connaître le détail d'attribution des bourses et déposer une candidature :

French Immersion est un programme de soutien à l'exportation d'oeuvres immersives françaises aux Etats-Unis, créé par les Services Culturels de l'Ambassade de France aux Etats-Unis, le CNC, l'Institut Français, UniFrance et la Face Foundation.

French Immersion mène par ailleurs le projet FR//XR, une étude et une série de conférences en ligne pour analyser l'impact du Covid-19 sur l'industrie de la XR et définir de nouveaux modèles de distribution et de financement pour les oeuvres immersives.

L'information sur le site frenchculture.org