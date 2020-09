Niantic présente l'Alliance Niantic Planet-Scale RA : rassembler l'industrie mobile vers le futur de la Réalité Augmentée à l'échelle 5G Les membres lors du lancement sont Deutsche Telekom, EE, Globe, Orange, SK Telecom, SoftBank, Telus et Verizon

Niantic annonce le développement d'une plateforme de réalité augmentée (RA) à l'échelle de la planète. Celle-ci a pour but de proposer de nouvelles expériences sur les appareils mobiles et les accessoires compatibles RA, donnant ainsi aux utilisateurs de toutes nouvelles façons d'interagir avec le monde et les personnes qui l'entoure. Afin de créer les meilleures expériences en RA, il est indispensable d'associer le contenu avec des périphériques et réseaux hautes performances. C'est pourquoi Niantic présente aujourd'hui l'Alliance Niantic Planet-Scale AR, réunissant les leaders du domaine mobile qui travaillent ensemble pour définir et amener l'expérience RA sur le réseau 5G.

L'alliance Niantic Planet-Scale AR mettra à disposition du contenu exclusif de RA prêt pour la 5G et fera une démonstration d'expériences RA qui définiront la norme en termes d'innovations dans un monde en 5G. Les membres fondateurs de l'Alliance Niantic Planet-Scale AR comptent Deutsche Telekom, EE, Globe, Orange, SK Telecom, SoftBank, Telus et Verizon.

Avec la plateforme Niantic Real-World, Niantic cherche à reproduire le monde réel grâce à des expériences en RA et à les partager aux millions d'utilisateurs Niantic dans le monde.

Travailler en étroite collaboration avec les partenaires de l'écosystème mobile donne l'occasion à Niantic de combiner ces innovations avec des capacités 5G telles qu'une latence ultra-fiable et faible, un haut débit mobile amélioré, le découpage du réseau et l'informatique de pointe. Ensemble, ils poursuivent un objectif commun, celui de créer des expériences incroyables de RA dans le monde réel qui démontrent les possibilités de la 5G, et ce travail est en bonne voie. Cela inclut la persistance du contenu de la RA dans le monde réel qui peut être vécu par d'autres de manière dynamique.

La collaboration de l'industrie est un moteur important de la RA pour les appareils et les réseaux d'aujourd'hui et de demain. Cette collaboration avec un large groupe de partenaires est le meilleur moyen de développer et de promouvoir l'adoption de la RA grand public, tout en continuant d'étonner les explorateurs de Niantic par leurs grandes expériences. Niantic est heureux à l'idée de travailler avec ses membres de lancement et de faire progresser ensemble les futures innovations.

L'Alliance Niantic Planet Scale RA accueille les opérateurs de téléphonie mobile, les fabricants d'appareils et d'autres entreprises de l'écosystème de la téléphonie mobile de l'industrie des smartphones et des appareils portables RA.

Pour plus d'informations, visitez le site https://5g.nianticlabs.com.

Serge Laroye, Vice-Président d'Orange Content et président d'OCS, Orange a déclaré :

Le jeu sur mobile est vraiment à la pointe de l'innovation pour l'industrie du divertissement. Ce que nous allons développer avec Niantic ne va pas seulement placer la barre plus haut en termes de nouvelles expériences de jeu en réalité augmentée pour nos clients, mais il va également faire la lumière sur les avantages de la 5G, la faible latence et l'informatique de pointe apportés aux entreprises, et qui peuvent facilement être appliqués à d'autres industries que celle des jeux sur mobile".