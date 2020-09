Avec près de 7 Mds€ engagés sur 2020-2022 (sans compter les déclinaisons numériques de nombreuses mesures sectorielles), le numérique est un pilier majeur du plan de relance présenté aujourd'hui. La transition numérique de l'économie et de la société française est un axe essentiel de la préparation de l'avenir, au coeur du plan de relance.

Cette approche se structure en quatre piliers majeurs :

Le plan de relance vise à renforcer notre souveraineté numérique, tant par une plus grande maîtrise des technologies numériques stratégiques que par le soutien au développement de nos start-up, pour un montant total de 3,7 Mds€ sur deux ans.

Le plan de relance soutiendra la mise en oeuvre de la nouvelle phase de la stratégie French Tech, autour principalement de deux objectifs : favoriser l'émergence et la réussite de la nouvelle génération post-crise de start-up et accélérer la croissance de start-up pour faire émerger des leaders mondiaux.

La formation aux métiers du numérique bénéficiera d'un soutien à hauteur de 300 M€, pour tirer parti de l'opportunité que représentent ces métiers pour l'insertion de tous les jeunes mais également de ceux dont les métiers seront affectés par la crise et les mutations économiques.

En répondant à la demande du secteur et en consacrant 240 M€ supplémentaires (soit 550 M€ de ré-abondement sur l'année 2020), le Gouvernement permet le financement de la généralisation de la couverture fibrée du territoire à horizon 2025. La fibre doit être aujourd'hui considérée comme une infrastructure essentielle et l'accès à une bonne connexion internet comme un service universel auquel l'Etat doit garantir l'accès.

Au-delà des infrastructures, le plan de relance comprend un effort inédit et historique de 250 M€ en faveur de la lutte contre la fracture numérique et l'illectronisme. Ce plan sera co-construit avec les acteurs territoriaux qui sont investis depuis plusieurs années aux côtés de l'Etat pour rapprocher le numérique de tous les Français.

Aujourd'hui encore, un Français sur six n'utilise pas Internet et plus d'un sur trois manque de compétences de base. Le plan de lutte contre la fracture numérique s'appuiera sur trois piliers :

Des médiateurs numériques formés, proposant des ateliers d'initiation au numérique au plus proche des Français ; Des lieux de proximité, en plus grand nombre, ouverts à tous. Ces lieux proposeront de nombreuses activités en lien avec le numérique et accueilleront des médiateurs formés. Ils pourront aussi proposer aux acteurs économiques locaux de mutualiser des machines et des outils pour maintenir et développer leurs activités ; Des outils simples et sécurisés pour permettre aux aidants (travailleurs sociaux, agents de collectivité territoriale, etc.) de mieux accompagner les Français qui ne peuvent pas faire leurs démarches administratives seuls.

Ce plan sera détaillé dans les prochaines semaines.