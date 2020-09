Push Start : Appel à candidature pour le nouveau Conseil d'Administration

À la rentrée, l'association Push Start renouvelle son Conseil d'Administration et présente le bilan de son année. Pour cette occasion, notre Assemblée Générale se tiendra le 1er octobre 2020 (horaires à venir) à la Cité de l'Economie et des Métiers de Demain (*).

Ce fut une année mouvementée, riche de projets, d'avancées et de résultats que le CA est heureux de vous présenter avec notamment :

Embauche d'un salarié permanent

Rédaction avec le Toulouse Game Dev des statuts de la prochaine fédération occitane de l'industrie du Jeu Vidéo

Refonte de nos statuts et règlement

Renforcement des liens avec nos partenaires régionaux (Métropole et Région ; associations occitanes à Toulouse, Nîmes et Perpignan ; ...)

Aide de la région Occitanie au jeu vidéo

Accompagnement du BIC / avancement des discussions pour projet incubateur

Partenariat SNJV

Partenariat Capital Games Jeux made in France

Programme de mentoring

Base de donnée de playtest

Conférences et formations

Nouveaux ateliers réguliers Push Ton Start

Nous remercions chaleureusement nos adhérents et partenaires qui ont permis à l'association de mener tant d'actions à bien.

Poser sa candidature au CA

Aujourd'hui et afin de préparer sereinement la prochaine AG, dans le but de pérenniser l'association et ses actions, nous avons besoin de connaître les personnes et entreprises intéressées pour intégrer la prochaine équipe dirigeante de Push Start.

Les missions du CA sont de nommer un bureau (président.e, vice-président.e, trésorier.e, secrétaire) ainsi que diriger l'association. Chaque membre est élu pour une année. De manière générale, les membres du CA se réunissent une fois par mois pour traiter des affaires courantes de l'association, et être membre du CA demande un investissement minimum de quelques heures par mois.

Le CA se compose de 10 membres professionnels (entreprises, associations, professionnels en nom propre) et de 2 représentants étudiants.

Si vous souhaitez faire partie de l'aventure Push Start en tant qu'administratrice ou administrateur, il vous est possible d'envoyer votre candidature dès aujourd'hui, et avant le mercredi 23 septembre à 23h59.

Déposer sa candidature au CA

Pour toute question, vous pouvez nous contacter sur notre serveur Discord, notre page Facebook ou envoyer un email à infopush-start.org