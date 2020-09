Wargaming UK devient DPS Games Le studio basé à Guildford change de nom et continue de travailler sur une nouvelle IP destinée à la nouvelle génération de joueurs F2P

Aujourd'hui, Wargaming UK devient officiellement DPS Games, avec une identité unique et distinctive pour le studio et un nouveau chapitre passionnant pour Wargaming.

Après la croissance incroyable du studio depuis l'acquisition d'Edge Case Games en 2018, DPS Games compte désormais plus de 94 employés et a doublé son espace de bureau au cours de cette dernière année.

Le changement de nom illustre la mission ambitieuse de DPS Games - avec la promesse d'étonner et de divertir la nouvelle génération de joueurs free-to-play, avec un gameplay plus profond qui les maintiendra engagés pendant des années après sa sortie.

Le directeur du studio, Sean Decker, a déclaré :

Chez DPS Games, nous restons fiers d'être membre de la famille Wargaming - intrinsèquement liés par l'infrastructure, les écosystèmes et la communauté. Cela dit, nos jeux seront très différents - et nos joueurs le seront aussi. Ensemble, nous avons fait face à de nombreux défis, mais nous nous sommes beaucoup amusés en cours de route. C'est ce voyage de passion et de jeu qui a forgé DPS Games, et ici, le jeu est tout."

DPS Games s'est également déjà associé à plusieurs partenaires de l'industrie et organismes de bienfaisance qui incarnent un esprit de diversité et d'inclusion - soutenant le jeu pour tous. L'équipe est ravie d'annoncer ces partenariats et les campagnes ultérieures dans un proche avenir.

Après avoir observé l'incroyable croissance du studio de Guildford au cours des deux dernières années, chez Wargaming, nous sommes ravis de voir DPS Games prendre forme et étendre l'influence de Wargaming dans de nouvelles régions du monde. Il s'agit d'une équipe expérimentée de vétérans du secteur et d'étoiles montantes qui grandissent de jour en jour, et nous sommes impatients de les voir apporter quelque chose de nouveau et de distinctif sur le marché du free-to-play",

a déclaré Victor Kislyi, PDG de Wargaming.