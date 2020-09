Nicolas Vignolles nommé délégué général du SELL

Le SELL - Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs - annonce la nomination de Nicolas Vignolles au poste de Délégué général. Il succède à Emmanuel Martin qui occupait ce poste depuis 2012.

Précédemment Directeur des Affaires publiques et de la communication de France Digitale, puis Chef de cabinet de Cédric O, Secrétaire d'Etat chargé du Numérique, Nicolas Vignolles bénéficie d'une solide expérience en affaires publiques. Au nom des adhérents du SELL, il portera la voix du secteur du jeu vidéo et se fera l'écho des enjeux du secteur, de son dynamisme et de ses évolutions.

Julie Chalmette, Présidente du SELL, souligne :

Fort d'un parcours auprès des institutions à la fois économiques, culturelles et numériques, Nicolas endossera parfaitement le rôle de représentation de notre industrie, au plus près des préoccupations du secteur."

Nicolas Vignolles, Délégué général du SELL, déclare :

Le jeu vidéo est la plus belle des industries du divertissement dans notre pays. Promouvoir une industrie populaire : difficile de faire plus belle mission professionnelle que celle qui m'est confiée par le SELL. J'y mettrai toute mon énergie."

Nicolas Vignolles, 39 ans, diplômé de Sciences-Po Grenoble et du Celsa, débute sa carrière en tant qu'assistant parlementaire auprès de Jean-Marie Le Guen, Annick Le Loch et Jean-Jacques Urvoas. Après 5 ans à l'Assemblée nationale, il devient conseiller parlementaire puis chef adjoint du cabinet de Fleur Pellerin, alors Ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Innovation et de l'Economie numérique (2012-2014), Secrétaire d'Etat chargée du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et des Français de l'étranger (2014), et Ministre de la Culture (2014-2016). Nicolas Vignolles occupe ensuite le poste de conseiller parlementaire auprès de Myriam El Khomri, au Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue social. En 2017, aux côtés d'Axel Dauchez, il participe au lancement de la start-up de participation et d'engagement citoyen Make.org, en tant que Directeur des Affaires publiques et de la communication. Début 2019, il devient Directeur des Affaires publiques et de la communication de France Digitale, avant d'être rappelé en cabinet ministériel et de rejoindre Cédric O, Secrétaire d'Etat chargé du Numérique, comme Chef de cabinet.

Le Conseil d'Administration du SELL tient à saluer l'engagement et l'implication d'Emmanuel Martin durant les 12 années au cours desquelles il a oeuvré au rayonnement du jeu vidéo en France et à sa reconnaissance auprès des pouvoirs publics. En tant que Directeur général de la Paris Games Week, il a activement participé au développement et au succès du salon depuis sa création. Il est également l'un des membres fondateurs de l'association France Esports, qui rassemble depuis 2016 l'écosystème Esport français. Très attaché à promouvoir une pratique responsable du jeu vidéo, Emmanuel Martin fut l'ambassadeur de toutes les bonnes pratiques du secteur. Il a représenté en France la classification PEGI et représenté le SELL depuis 2008 au sein du comité de pilotage du collectif PédaGoJeux, qui oeuvre pour sensibiliser les familles à l'univers des jeux vidéo. Il est aussi entré en 2018 au Comité des experts Jeune public du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel.