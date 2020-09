App Annie lance Game IQ - une solution sur mesure d'analyse de l'industrie du jeu mobile

App Annie annonce le lancement de Game IQ. Cette solution spécialement créée pour analyser le marché des jeux mobiles de manière détaillée fournit des informations uniques à des niveaux tels que la classe, le genre, et le sous-genre.

Game IQ Taxonomy : les jeux peuvent désormais être analysés par classes au sein des catégories (réglage), genre, sous-genre et tags (modificateurs) tels que le style artistique, les paramètres, la mécanique de monétisation, etc.

Dans le passé, les jeux mobiles étaient difficiles à analyser au sein même des catégories et l'agrégation de ces données impliquait souvent des processus manuels chronophages :

Les catégories ne sont pas à jour et chaque entreprise a sa propre vision de la classification des jeux, ce qui rend difficile l'analyse comparative.

Les magasins d'applications ne fournissent pas de catégories de jeux à un niveau granulaire et manquent de possibilités d'analyse.

Manque de points de données de fonctionnalités dans le jeu pour analyser les mesures de réussite

Game IQ change tout. Notre produit exploite la science des données pour créer des analyses personnalisées et permet la sauvegarde des classifications définies pour automatiser la catégorisation des jeux à grande échelle.

Développé en collaboration avec des leaders de l'industrie, Game IQ fournit un cadre visuel pour disséquer des dizaines de milliers de jeux mobiles fournissant des réponses à des questions telles que :

La taille du marché : quelles sont les opportunités de marché dans les différentes catégories ?

Classe : le jeu est-il adapté aux joueurs de jeux Core, Casual ou Casino ?

Genre : quel genre correspond au gameplay ?

Sous-genre : quelle est la boucle principale du jeu ?

Tags : quelles sont les caractéristiques indépendantes de l'application, telles que l'IP, le style, les mécanismes de monétisation ou les fonctionnalités de jeu ?

Les développeurs de jeux bénéficieront de classifications prédéfinies pour guider le développement de produits, l'acquisition d'utilisateurs, la monétisation, le marketing et plus encore.

"Le jeu est l'Etoile du Nord du mobile. Alors que nous entrons dans la prochaine décennie, désormais les éditeurs de jeux ont l'opportunité d'analyser la concurrence à un niveau chirurgical", commente Theodore Krantz, PDG d'App Annie. "En tirant parti de la précision de Game IQ, nous guiderons l'industrie avec des enseignements sur les genres Core, Casual et Casino."

"Game IQ a été un élément fondamental de notre stratégie d'investissement et de fusions-acquisitions. La capacité d'agréger une catégorie et un sous-genre spécifiques permet à notre équipe d'avoir rapidement une vue d'ensemble de la taille du marché, des principaux acteurs, des téléchargements et des informations sur les revenus. L'évaluation s'intensifie, nous pouvons utiliser la section"utilisateurs partagés"pour découvrir comment un genre spécifique résonne avec notre base de joueurs existante. Game IQ est et était un élément important du développement de la vision à long terme de notre entreprise." commente Joseph Byrne, Director, Business Development and Strategy chez SciPlay.

"Game IQ nous permet d'approfondir les différents genres de jeux, sous-genres et fonctionnalités pour comprendre comment ils évoluent et se développent afin que nous puissions valider nos opportunités stratégiques et optimiser nos investissements." - commente Danny Moy, EVP Corporate Development, Playstudios.

Plus de 28 000 jeux sont déjà classés dans Game IQ.

App Annie a ainsi produit un premier rapport très précis des dernières tendances du marché des jeux mobiles pour la première moitié de l'année.

On y apprend notamment les informations suivantes :

En France les jeux les plus faciles et de courtes durée dit "Casual" atteignent 82% des téléchargement globaux au H1 2020.

Les jeux de puzzle et les quizz arrivent en tête des classements en termes de téléchargements.

En France les jeux de la catégorie dite "Core", plus difficiles avec des sessions longues, représentent 59% des dépenses des utilisateurs.

Cette dernière tendance est marquée par le succès des jeux d'action, le jeu Battle Royal arrive notamment en tête des jeux core.

Les dépenses des consommateurs dans les jeux hybrides de la catégorie "Casino" ont augmenté de 130 % au premier semestre 2020, contre 30% pour les jeux de casino traditionnels.

Télécharger le rapport complet - Plus d'informations sur Game IQ