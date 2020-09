Press Start 2020 : Les temps forts du festival Du 23 au 28 septembre 2020 - Bibliothèque publique d'information / Centre Pompidou - Entrée libre

Du 23 au 28 septembre 2020, pour la 8e édition du festival Press Start, la Bpi se penche sur la thématique du Post-Apocalyptique, sous-genre de la science-fiction qui projette le joueur dans une vie après la catastrophe.

Infos et inscriptions : www.bpi.fr/press-start2020 - Pendant le festival, suivez-nous avec le #PressStart20

Parmi les temps forts du festival :

Samedi 26 septembre

14h-18h- Forum Du Jeu Video - Centre Pompidou - Cinéma 1

La construction des mondes post-apocalyptiques mobilise des imaginaires fourmillants dans lesquels se reflètent les préoccupations de la société. La Bpi invite créateurs de jeux vidéo et spécialistes à se rencontrer pour faire converger ou diverger les univers post-apocalyptiques et les représentations du monde contemporain au coeur des jeux vidéo.

Animé par

Erwan Cario, journaliste à Libération

Jean Zeid, journaliste à Franceinfo

14h - 14h40 - Héritages religieux des représentations apocalyptiques - Mythologie et jeux vidéo

Avec

Laurent di Filippo, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication (Université de Lorraine)

Jehanne Rousseau, co-fondatrice et directrice du studio Spiders

14h40 - 15h20 - Les jeux, miroirs du monde et de ses crises - Géopolitique et jeux vidéo

Avec

Louis-Marie Rocques, directeur créatif et co-fondateur d'Eversim (Power & Revolution Edition 2020, Geopolitical Simulator 4)

Tony Fortin, chargé d'étude à l'Observatoire des armements et enseignant en game design

15h20 - 16h - La ville dans la tourmente - Urbanisme et jeux vidéo

Avec notamment

Philippe Gargov, co-fondateur et directeur du cabinet pop-up urbain

16h20 - 17h - Le jeu vidéo face à la crise écologique - Ecologie et jeux vidéo

Avec

Esteban Giner, doctorant-chercheur (CREM, Université de Lorraine)

Alexandre Pointet, ingénieur process construction biosourcée (Seeds of Resilience)

16h - 16h20 - Présentation de l'OMNSH

17h - 17h40 - L'humain post-apocalyptique, entre mutant et cyborg - Corps et jeux vidéo

Avec notamment

Laura Goudet, maîtresse de conférence en linguistique anglaise (Université de Rouen -Normandie)

En partenariat avec l'OMNSH, observatoire des mondes numériques et sciences humaines, et l'AFJV, agence française pour le jeu vidéo

Mercredi 23 septembre

16h - 18h - Atelier Survivre seul ? Quelle drôle d'idée !

Quand les zombies et les monstres envahissent les campagnes, quand la cité est plongée dans le chaos, il faut se démener pour survivre. Affronterez-vous tout seul les défis qui vous attendent ?

Les bibliothécaires de la médiathèque de La Canopée La Fontaine (Ville de Paris) vous invitent à participer à une expérience de jeu en commun autour d'un jeu post-apocalyptique : tous ensemble, parviendrez-vous à prendre les bonnes décisions ?

Atelier accessible en Langue des signes française, à l'occasion de la Journée mondiale des sourds

Vendredi 25 septembre

15h - 21h - Atelier Fabrication d'une borne d'arcade

On peut rêver d'avoir une borne d'arcade à la maison. On peut aussi apprendre à fabriquer soi-même sa propre borne ! Les équipes d'ICI Montreuil viennent à la Bpi pour vous apprendre à fabriquer, en groupe, une borne d'arcade !

Durant une journée, vous construirez une borne d'arcade de la structure jusqu'à l'installation des jeux, guidé par l'équipe d'ICI Montreuil qui vous expliquera comment tout fonctionne et vous apprendra à manier différents outils nécessaires à la fabrication.

18h - 20h - Graine de studio - Gobelins x Bpi - En ligne

Présentation de jeux vidéo créés par les élèves de l'Ecole des Gobelins

Dans la continuité de la soirée Game'sup de Press Start 2019, la Bibliothèque publique d'information s'associe aux Gobelins pour valoriser le dynamisme et la créativité des jeunes pousses du jeu vidéo. À l'occasion d'une soirée exceptionnelle, entièrement digitale, une sélection des meilleurs projets 2019-2020 des étudiants des Gobelins sera présentée au public par leurs créateurs.

Samedi 26 septembre

19h30 - 21h - Autour de l'oeuvre de Benjamin Nuel - Centre Pompidou - Cinéma 1

Né en 1981 à Saint-Etienne, le vidéaste Benjamin Nuel navigue depuis ses débuts entre le cinéma traditionnel et l'art du jeu vidéo. Son oeuvre est traversée par le thème de la catastrophe qui habite nombre de ses projets, de la série Hôtel, où il mobilise l'imaginaire de jeux vidéo comme Counter Strike ou les Sims, à ses récents projets en réalité virtuelle, comme Héritage ou L'Île des Morts.

En partenariat avec l'AFCA, association française du cinéma d'animation

En raison de la situation sanitaire, la jauge du Cinéma 1 a été fixée à 118 places. La Bpi met tout en oeuvre afin de garantir la sécurité sanitaire de tous, lors des événements, ateliers et permanences qu'elle propose, et demande à ses usagers de respecter les règles d'hygiène et de distanciation sociale.

Informations pratiques

Entrée Bibliothèque par la rue Beaubourg - 75004 Paris

Entrée libre

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 12h -22h

Samedi, dimanche, jours fériés : 11h -22h

Fermeture les mardis