Le groupe SolidAnim annonce la création d'oARo, filiale experte dans la production virtuelle et la réalité augmentée oARo intègre le programme Epic Games Megagrant pour le développement d'EZtrack, sa solution de tracking de caméra temps-réel

SolidAnim, expert dans les effets spéciaux et l'animation 3D depuis plus de 15 ans, continue son développement. Après avoir travaillé sur "Star Wars Rogue One", "Warcraft" ou encore "Alice aux pays des merveilles", l'entreprise indépendante prend un nouveau cap avec la création d'oARo.

Principalement tournée vers la production virtuelle et la réalité augmentée, oARo entend développer des solutions adaptées à une large clientèle (cinéma, télévision, corporate). Aurélien Schmitter et Timothée de Goussencourt, co-dirigeants de la nouvelle société oARo, se spécialisent sur un marché en expansion et accessible à des acteurs de plus en plus nombreux. "L'objectif derrière la création d'oARo est de répartir nos branches d'activités distinctes afin de définir des identités claires pour chacune des structures du groupe SolidAnim" détaille Aurélien Schmitter.

oARo et SolidAnim continueront de collaborer sur des projets de création 3D ou le développement de solutions techniques. Dans le contexte actuel où la demande pour des formats d'évènement virtuels est forte, oARo offre ainsi une maîtrise complète de la chaîne de production 3D temps-réel depuis la conception 3D (décors virtuels, infographies 3D animées) jusqu'au déploiement d'un plateau "live" en studio fond vert.

Mais oARo se concentre également sur la Recherche et le Développement, et la vente de systèmes à la technologie de pointe, dont son nouveau produit phare, EZtrack.

Timothée de Goussencourt, directeur technique, nous parle d'EZtrack,. "EZtrack est un système de tracking caméra innovant, précis, facile à installer et à utiliser, qui permet de suivre les mouvements de la caméra ou d'un objet virtuel en temps réel." Combinant la technologie SteamVR et le savoir-faire de SolidAnim, EZtrack restitue un tracking précis, synchronise les images, et communique avec les moteurs de rendu temps-réel. Ainsi, un réalisateur peut directement intégrer la composante virtuelle au tournage. Le gain de temps en post-production est conséquent. EZtrack, grâce à son positionnement prix, s'adresse aussi bien aux producteurs de cinéma et de télévision qu'aux petites productions et clips vidéo.

EZtrack est plus léger et facile d'utilisation que les autres solutions de tracking existantes. Fonctionnant sans marqueurs et possédant un hardware très limité et embarqué, le produit mise également sur son excellent rapport qualité/prix.