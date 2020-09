La 10e édition du mondial de League of Legends commence le 25 septembre Le plus grand événement esport se tient cette année à Shanghai avec des nouveautés et un format adapté à la pandémie du covid-19

Riot Games est heureux d'annoncer que la 10e édition du Mondial 2020 de League of Legends commencera le 25 septembre à Shanghai en Chine. Avec toutes les précautions sanitaires qu'exige la situation exceptionnelle, le plus grand événement esport a revu sa formule afin de faire vibrer les fans du monde entier une nouvelle fois.

Récompenser le succès des ligues régionales

Suite au succès et à la domination sur la scène internationale de la LPL (Chine) et de la LEC (Europe), les équipes arrivées quatrième lors du tournoi régional participeront aux Mondiaux 2020. Cette décision a été prise en s'appuyant sur les résultats de ces régions au cours des deux dernières années lors des tournois internationaux tels que le Championnat du monde 2019 qui s'était tenu à l'AccorHotels Arena à Paris et avait été suivi en ligne par pas moins de 44 millions de spectateurs. Ces deux équipes commenceront leur tournoi par la phase de qualifications. Cette année marque aussi l'arrivée d'une nouvelle région, les PCS, qui regroupent les joueurs et équipes d'Asie du Sud-Est, qui auront cette année 2 équipes.

L'impact du Covid-19 sur l'organisation de l'événement

En raison de l'impact de la pandémie sur les déplacements, le Vietnam (VCS) ne pourra pas participer au tournoi cette année. Les équipes des VCS recevront leur part de la cagnotte, comme si elles avaient participé à l'événement mais les phases de qualification de ce territoire ont été supprimées et par conséquent, seules 22 équipes participeront aux Mondiaux contre 24 habituellement.

Cette réduction du nombre de participants impose quelques modifications du format de la phase de qualification. Elle comptera désormais 10 équipes au lieu de 12, et la troisième équipe de la LCK (Corée) intégrera automatiquement la phase de groupe.

Avec toutes les précautions sanitaires que la situation demande, le championnat se tiendra dans seulement deux lieux de Shanghai :

De la phase de qualifications aux demi-finales, tous les matchs se dérouleront au Shanghai Media Tech Studio.

La finale, quant à elle, aura lieu dans le tout nouveau Pudong Football Stadium.

Phases du Mondial : dates et horaires des matchs

Les phases de qualifications auront lieu du 25 au 30 septembre.

Les phases de groupe se tiendront du 3 au 6 octobre puis du 8 au 11 octobre.

Le tirage des groupes pour la création des poules aura lieu le 15 septembre à 14h.

Phases finales : du 15 au 18 octobre se tiendront les quarts de finale, les 24 et 25 octobre, les demi-finales et le 31 octobre la finale.

Tous les matchs seront diffusés sur https://lolesports.com aux horaires suivants :

Phase Jour de la phase Date(s) Heure de début

(heure de Paris) Heure de début

(heure de Pékin) Qualifications Jours 1 à 4 Du 25 au 28 sept. 10h00 16h00 Jours 5 et 6 Du 29 au 30 sept. 8h00 14h00 Groupes Jours 1 à 4 Du 3 au 6 oct. 10h00 16h00 Jours 5 à 8 Du 8 au 11 oct. 10h00 16h00 Quarts de finale Jours 1 à 4 Du 15 au 18 oct. 12h00 18h00 Demi-finale Jours 1 et 2 Les 24 et 25 oct. 12h00 18h00 Finale Jour 1 31 oct. 12h00 18h00

Le championnat du monde de League of Legends, ou Mondial, est un tournoi international se déroulant tous les ans. Les meilleures équipes de chaque ligue régionale s'affrontent afin de remporter la Coupe de l'Invocateur et de décrocher le titre de champion du monde. Cette année le Mondial commence le 25 septembre avec une phase de qualifications et se termine le 31 octobre lors de la grande finale.

Plus d'informations