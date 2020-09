World of Tanks célèbrera ses 10 ans au Meltdown Paris L'évènement aura lieu dans le tout nouveau bar du Meltdown de Paris le 23 septembre 2020

Après avoir soufflé ses 10 bougies au Meltdown de Londres, Lyon, Marseille, Montpellier, Sheffield et Bruxelles en réunissant ainsi plus de 400 joueurs, World of Tanks finit sa tournée d'anniversaire le 23 Septembre à partir de 19h dans la toute nouvelle salle parisienne du Meltdown.

Lors de cette soirée exceptionnelle animée par le streamer Nono, les joueurs pourront découvrir ou redécouvrir World of Tanks sur PC et ses sensations de combats acharnés en 15 vs 15 aux commandes de plus de 600 machines de guerre du milieu du 20ème siècle.

Pour désaltérer les courageux tankistes, le Meltdown offrira une boisson à tous les nouveaux joueurs qui prendront part à leur première bataille et des goodies exclusifs seront offerts par World of Tanks !

Les combattants pourront également bénéficier des 7 tanks premium gratuits offerts jusqu'au 12 octobre simplement en se connectant en jeu ! Un cadeau d'anniversaire sans précédent pour marquer une décennie de victoires avec notre communauté. Nouveau joueur ? Obtenez vos cadeaux en vous inscrivant ici.

Le public pourra ainsi découvrir le 23 septembre le tout nouveau bar Meltdown doté d'une terrasse tout en sirotant de délicieux cocktails lors d'une soirée dédiée aux 10 ans du plus célèbre des jeux de tanks et ainsi rejoindre une communauté de plus de 160 millions de joueurs inscrits.