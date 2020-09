Rétro Gaming - Une histoire des jeux vidéo - Un livre de Mike Diver

Tout à la fois guide, ouvrage de référence et belle vitrine d'un joyeux passé, Rétro gaming est le livre idéal pour les fans, petits et grands. Riche de tous les personnages, jeux, consoles et franchises que vous aimiez tant (et que, peut-être, vous aimez toujours autant), ce livre au ton décontracté rassemble tous les premiers jeux vidéo ayant connu des records absolus - et quelques échecs - de ces quarante dernières années.

Des premiers jeux d'arcades d'Atari et des consoles de salon des années 1970 aux grands classiques qui ne cessent de se renouveler, tels Halo et Tomb Raider, cet ouvrage retrace les sorties significatives, les recherches et les révolutions retentissantes qui ont fait des jeux vidéo une industrie fleurissante, toujours en croissance.

Ne manquent nullement à l'appel les favoris Nintendo, Sega et Sony qui ne se démentent pas - aucune collection ne serait complète sans entrées pour Mario et Sonic, Tetris et Crash Bandicoot. On y trouve aussi les titres, personnages, manettes et systèmes moins célébrés mais absolument essentiels qui ont contribué à l'expansion et à l'évolution de l'univers du gaming.

Tout à la fois guide, ouvrage de référence et belle vitrine d'un joyeux passé, Rétro gaming est le livre idéal pour les fans, petits et grands.

L'auteur

Mike Diver est un journaliste britannique spécialiste de musique et de jeux vidéo. Il est l'auteur d'Indie Games : The Complete Introduction to Indie Gaming.

Commander cet ouvrage

Titre : Rétro Gaming - Une histoire des jeux vidéo

Auteur : Mike Diver

Editeur : Editions de La Martinière

Commander : sur Amazon