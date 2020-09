Koch Media acquiert Vertigo Games et entre ainsi sur le marché des jeux VR Les équipes derrière Arizona Sunshine et After the Fall offrent de nouvelles opportunités de développement pour le groupe

Koch Media GmbH conclut un accord d'acquisition et acquiert 100% des actions de Vertigo Games Holding B.V. ("Vertigo Games"). Avec l'acquisition d'aujourd'hui, Koch Media entre dans un tout nouveau segment du marché, étendant son réseau ainsi que son line-up encore plus loin. Fondé en 2008, Vertigo Games est une entreprise spécialisée dans la VR dont les équipes sont situées à Rotterdam et Los Angeles. Ils se concentrent sur le développement (Vertigo Studios) et l'édition (Vertigo Publishing). Vertigo Games est officiellement partenaire de toutes les plateformes VR et agit en tant qu'éditeur et développeur multiplateforme sur le marché de la VR. Cette acquisition inclut tous les segments couverts par Vertigo Games, ainsi que tous les droits de propriétés intellectuelles. Aucun changement ne sera opéré dans les équipes ou dans le management, Vertigo Games agira en tant qu'entité indépendante qui produit et publie du contenu sous le label Koch Media. Vertigo Games a beaucoup évolué ces dernières années, ce qui a fait que nous sommes passés du développement à l'édition très rapidement. Je suis très fier de voir l'entreprise faire ses débuts dans cette toute nouvelle aventure aux côtés du groupe Embracer"

explique Richard Stitselaar, CEO de Vertigo Games.

"Avec Koch Media nous avons trouvé un partenaire qui est tout aussi motivé à repousser les limites des jeux VR, ce que nous ferons tous ensemble, plus que jamais, avec les nouvelles opportunités que nous offre ce partenariat". Dr. Klemens Kundratitz, le CEO de Koch Media s'exprime : Nous avons étudié de près le marché de la réalité virtuelle ces dernières années. Nous pensons que le moment est venu d'étendre nos activités dans ce secteur qui connaît une croissance rapide. Je suis sûr que nous ne sommes qu'au début du développement de cette technologie et de ce qu'elle offre aux joueurs du monde entier. Nous sommes vraiment très heureux de l'acquisition de Vertigo Games et qu'une équipe VR rejoigne le groupe. Ensemble, nous repousserons les frontières du gaming VR encore plus loin, combinant notre solide expertise en développement et édition". S'étant concentré exclusivement sur les jeux VR depuis 2013, Vertigo Games a sorti son propre jeu VR en 2016, Arizona Sunshine et s'est ainsi diversifié avec l'édition. Cumulant des années d'expérience dans tous les secteurs du divertissement VR, Vertigo Games offre une toute nouvelle expérience du gaming. Les titres actuels de Vertigo incluent Arizona Sunshine, A Fisherman's Tale, ainsi que Ghost Patrol VR. Le Line-Up de l'entreprise pour 2020/2021 inclut six sorties, parmi lesquelles vous pourrez compter leur prochain shooter en VR After the Fall.