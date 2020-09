Game Conf #1 - Du premier jeu au Triple III : grandir en indé Au Cnam Enjmin - Angoulême le 16 octobre 2020

Les dernières dispositions sanitaires annoncées par le gouvernement nous permettent de confirmer la tenue de la Game Conf à Angoulême le 16 octobre prochain.

Autour du thème "Du 1er jeu au triple III - Grandir en indé", nous vous réunirons au Cnam-Enjmin, pour une journée d'échanges intenses et de moments de convivialité propices à nouer de fortes relations avec vos pairs.

Inscription gratuite

La programmation, faite de conférences et de tables rondes dédiées à l'entrepreneuriat indé dans l'industrie du jeu vidéo et effectuée par Jean Zeid :

16 octobre - Matin

9h15 - Conférence d'accueil

9h40 - Keynote - Que faire d'un succès ?

animée par Miryam Houali, Co-fondatrice - Artiste 2D/UI, Accidental Queens

10h10 - Keynote - Les outils de localisation au service des indés

animée par Laetitia Jaeck, Directrice générale, Lylo Media Group

10h40 - Table Ronde - Recherche de financement

animée par Marie Perronnet, Chargée de mission Filière Image et Jeu Vidéo, Région Nouvelle-Aquitaine et Lionel Prévot, chargé de mission jeu vidéo, CNC

11h20 - Keynote - Les tests Quality Assurance côté indé

animée par Carla Tissi, QA tester, Game designer, Globinz Studio

11h50 - Keynote

12h30 - Déjeuner

16 octobre - Après-Midi

14h10 - Table Ronde - Publishing (l'approche Playdigious + positionnement Arte + les bonnes pratiques à l'international)

animée par Laura Saada, Productrice exécutive, Playdigious et Adrien Larouzée, Responsable des projets et éditions de jeux vidéo, Arte France et Francis Ingrand, fondateur et dirigeant, Plug In Digital

15h00 - Table Ronde - Communication

animée par Célia Roy, Social Media Manager et Chef de projet digital Freelance, et Fanny Renard, Community Manager & Narrative Designer, Goblinz Studio

15h50 - Table Ronde - Production

animée par Davy Chadwick, Directeur général PopScreen Games et Sébastien Bénard, Game designer indépendant et Laura Fournier, responsable de projet et des communications, ICO Partners

En raison de la crise sanitaire, nous limiterons l'accès à l'évènement à une centaine de participants. Les inscriptions seront donc confirmées par ordre d'arrivée. A l'invitation du Pôle Image Magelis, cet évènement est gratuit.

Nous vous invitons à arriver la veille pour assister jeudi 15 octobre au soir à la phase finale de la Game Cup, la première coupe de France de création indépendante de jeux vidéo, organisée en partenariat avec KissKissBankBank, la Banque Postale, JeuxVidéo Magazine, la région Nouvelle-Aquitaine et le CNAM-Enjmin.

Nous espérons vous retrouver à cette occasion. Soyez assurés que toutes les mesures sanitaires en vigueur seront prises.

N'hésitez pas à vous inscrire dès aujourd'hui !

Inscription gratuite