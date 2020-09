Quantic Dream présente des résultats records pour sa première année en tant qu'éditeur indépendant Un an après la transition du studio vers un modèle d'auto-édition, Quantic Dream annonce le renforcement début juillet 2020 de la présence au capital de ses salariés

Après des résultats financiers historiques, Quantic Dream poursuit l'ouverture de son capital à l'ensemble de ses salariés à travers la distribution d'actions gratuites. Les actionnaires historiques souhaitent ainsi associer davantage les salariés du studio, contributeurs et contributrices clés dans la création de ses titres, au développement et aux résultats futurs de l'entreprise.

L'ouverture de notre capital à nos salariés s'inscrit dans une démarche constante d'associer nos collaboratrices et collaborateurs au succès du studio",

explique David Cage, fondateur et PDG de Quantic Dream.

"Avant d'être un éditeur indépendant, nos salariés étaient associés aux succès des jeux par le biais de royalties sur les ventes. Etant dorénavant notre propre éditeur, il nous a semblé naturel d'associer l'ensemble des salariés au projet global de l'entreprise et de son avenir. Tous nos salariés ayant plus d'un an d'ancienneté sont ainsi aujourd'hui actionnaires de l'entreprise. Avec celles et ceux qui nous ont rejoint ou nous rejoindront prochainement, ils détiendront rapidement plus de 10% de son capital".

L'entrée de NetEase au capital de Quantic Dream en janvier 2019 a contribué au développement du studio, qui devient alors son propre éditeur. L'activité d'édition a débuté par le lancement de Heavy Rain. Beyond : Two Souls et Detroit : Become Human sur PC, tout d'abord en digital sur l'Epic Games Store, puis en version physique dans un grand nombre de pays. La sortie en juin 2020 de ces trois titres sur la plateforme de téléchargement en ligne Steam a également contribué au succès international de ces titres.

Ces lancements ont permis au studio de réaliser un bénéfice après impôts record de plus de 5,6 millions d'euros en 2019",

déclare Guillaume de Fondaumière, Directeur Général de Quantic Dream.

"Au premier semestre 2020, nous avons étendu avec succès notre distribution à Steam. Detroit : Become Human est ainsi en passe de détrôner notre blockbuster Heavy Rain comme jeu le plus vendu de notre histoire, avec plus de 5 millions d'unités d'ores et déjà vendus sur console Playstation 4 et PC."

Ce succès permet à Quantic Dream de poursuivre son développement avec sérénité, malgré une année marquée par la crise sanitaire. Le studio continue ainsi d'investir dans son outil de travail, sa technologie propriétaire, ses productions internes et l'édition de productions de studios indépendants.

Pour faire face à la crise sanitaire, le studio a dû rapidement se réorganiser pour permettre à l'ensemble de ses collaborateurs d'être rapidement opérationnel.

Comme toutes les entreprises, nous avons été amenés à modifier de façon substantielle notre manière de fonctionner",

précise Marlène Richier, productrice et Déléguée du Personnel de Quantic Dream.

"Nous nous sommes vite adaptés en privilégiant le travail à domicile, ce qui a nécessité la mise en place d'une organisation et de technologies dédiées à cette situation. Des sondages réguliers ont par ailleurs été mis en place auprès des collaborateurs et des collaboratrices du studio afin de mesurer la qualité des conditions de travail au sein de Quantic Dream. Ceci nous a permis de suivre en particulier l'adaptation de chacun à ce nouveau mode de travail."

La qualité du cadre de travail et le bien-être des collaborateurs sont régulièrement évalués de manière anonyme auprès des salariés. La précédente enquête confiée à l'institut PeopleVox en 2019 avait classé Quantic Dream en première place de son baromètre entreprises. Une nouvelle enquête réalisée par ce même institut de référence sera effectuée en septembre 2020 afin de recueillir à nouveau les évaluations des salariés quant à leurs conditions de travail.

Quantic Dream a prévu de maintenir son organisation actuelle, privilégiant le télétravail jusqu'à ce que les conditions sanitaires permettent un retour à la normale.