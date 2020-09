Bandai Namco Entertainment Europe accélère sa transformation en acquérant Reflector Entertainment

Dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer ses capacités de développement en occident, Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S. (BNEE) annonce aujourd'hui que, sous réserve de satisfaire aux conditions de clôture habituelles, notamment les autorisations réglementaires canadiennes applicables, BNEE va acquérir Reflector Entertainment Ltd. (Reflector Entertainment) et sa filiale Reflector Interactive Productions Ltd. de Lune Rouge Innovation Inc. (Lune Rouge). Cette acquisition renforce la stratégie de contenu de BNEE, visant à développer 50 % de son contenu en dehors du Japon.

Concevoir et développer le contenu que nous publions et diffusons constitue le fondement de notre stratégie"

a déclaré Arnaud Muller, Directeur des opérations de BNEE.

"La vision créative de Reflector Entertainment et sa capacité de développement vont renforcer le potentiel de BNEE à créer des expériences époustouflantes dans les années à venir. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec une équipe aussi compétente et de l'accueillir au sein de la famille BNEE."

Cette première étape stratégique dans l'incroyable communauté des développeurs de Montréal souligne la mise en oeuvre du plan à moyen terme de Bandai Namco Entertainment qui vise à renforcer l'autonomie de ses sièges régionaux pour permettre une plus grande expansion sur les marchés internationaux.

Fondée en 2016 par Alexandre Amancio et le groupe Lune Rouge, Reflector Entertainment s'attache à construire des univers narratifs avec lesquels il est possible d'interagir à travers un ensemble de médias, notamment des jeux vidéo, des romans, des podcasts, des films, etc.

Sa franchise Unknown 9, qui repose sur le talent de ses 120 employés, parmi lesquels des vétérans de l'industrie à l'origine de certains des meilleurs jeux vidéo AAA issus de studios canadiens, a été révélée au public avec, à ce jour, la sortie du premier livre d'une trilogie de romans écrits par l'auteur à succès Layton Green, des épisodes de podcast, des séries de B.D. et, plus récemment, le très attendu jeu vidéo Unknown 9 : Awakening.

La possibilité de toucher un public international, et les possibilités infinies de divertissement offertes par les synergies avec BNEE et le reste du groupe, offriront à l'équipe locale de Montréal une excellente perspective à long terme" a commenté Alexandre Amancio.

Nous sommes convaincus que cette acquisition permettra à Reflector Entertainment d'enrichir sa vision transmédia pour concevoir des aventures époustouflantes tout en développant le travail déjà accompli sur la franchise Unknown 9 et sur d'autres projets", a déclaré Robert Blain, Président de Lune Rouge.

"BNEE a mis en place une équipe extraordinaire dont les compétences et la connaissance du secteur garantiront à Reflector Entertainment un brillant avenir."

La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2020. Une fois l'opération finalisée, Alexandre Amancio deviendra Directeur de la création de Reflector Entertainment et travaillera aux côtés d'Hervé Hoerdt, Vice-président du contenu, du marketing et du numérique de BNEE, qui assurera la transition en qualité de PDG.